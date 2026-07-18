टीएमसी के खातों में 164 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजेक्शन, केंद्रीय जांच एजेंसी ने बैंक से मांगा ब्योरा

कोलकाता, 18 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों में से एक से 164 करोड़ रुपए के फर्जी लेन-देन की जांच कर रहा है।

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सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने संबंधित प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक के अधिकारियों को पहले ही एक पत्र भेजकर 164 करोड़ रुपए के ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगी थी, जिसका खाता वहां है।

अभी तृणमूल कांग्रेस के कुल 15 बैंक खातों पर पैसे निकालने (डेबिट) से जुड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं। इनमें से 3 खातों पर पश्चिम बंगाल पुलिस और ईडी के निर्देशों के बाद डेबिट पर रोक लगाई गई थी। बाकी 12 खातों पर सिर्फ राज्य पुलिस के निर्देशों के आधार पर ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई थीं।

जिन 3 बैंक खातों पर राज्य पुलिस और ईडी के निर्देशों के बाद डेबिट पर रोक लगाई गई थी, उनमें कुल जमा राशि 440 करोड़ रुपए है। सभी 15 बैंक खातों में कुल जमा राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपए है।

ईडी के कहने पर जिन तीन बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई थी, उनकी जांच के दौरान सीबीआई के अधिकारियों को एक अकाउंट में 164 करोड़ रुपए के फर्जी ट्रांजेक्शन का पता चला। एजेंसी को अभी इन ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देशों के बाद पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग बैंक अकाउंट पर पैसे निकालने से जुड़ी कई तरह की रोक लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। यह कदम दो अलग-अलग घटनाओं के बाद उठाया गया।

पहली घटना पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल व बिजली मंत्री अरूप बिस्वास का बैंक अधिकारियों को लिखा गया एक पत्र था। इसमें उन्होंने फंड के गलत इस्तेमाल की आशंका जताते हुए तीनों बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की मांग की थी।

इसके बाद, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायकों ने पश्चिम बंगाल पुलिस से इसी तरह की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन खातों में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से मिली रकम हो सकती है।

इन आरोपों और शिकायतों पर ध्यान देते हुए राज्य पुलिस ने सबसे पहले बैंक को इन खातों से पैसे निकालने (डेबिट) पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बाद में ईडी ने भी बैंक अधिकारियों को इन तीन बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस महीने की शुरुआत में राज्य पुलिस के निर्देशों के बाद तृणमूल कांग्रेस के 12 अन्य बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई थी।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी