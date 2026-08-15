स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना, वायु सेना और केंद्रीय बलों ने देशवासियों की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सेना, वायु सेना समेत केंद्रीय बलों की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "80वें स्वतंत्रता दिवस पर, आइए स्वतंत्रता की भावना और इसे संभव बनाने वाले बलिदानों को नमन करें। तिरंगा सदा ऊंचा लहराए और हमारी एकता सदा प्रखर रहे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!"

भारतीय सेना की ओर से सोशल मीडिया पर सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ का संदेश भी साझा किया गया। सेनाध्यक्ष ने अपने संदेश में लिखा, "इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, मैं भारतीय सेना की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

सेनाध्यक्ष की ओर से आगे लिखा गया, "यह दिवस केवल हमारे लिए गौरव और उल्लास का पर्व नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पुनः स्मरण करने एवं स्वयं को देशसेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लेने का अवसर भी है। आइए, हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों को नमन करें, जिनके त्याग, साहस और अथक प्रयासों से राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की। साथ ही, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' को नमन करें, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता और सम्प्रभुता का गौरवपूर्ण प्रतीक है।"

वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा गया, "भारतीय वायु सेना के सभी योद्धा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसे-जैसे देश एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वायु सेना आसमान की सुरक्षा करने और साहस, सम्मान व समर्पण के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प पर अडिग है।"

सीआरपीएफ की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, "80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जीपी सिंह और बल के सभी सदस्य देशवासियों को सादर शुभकामनाएं देते हैं। हम गणतंत्र की संप्रभुता की रक्षा करने तथा नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और पूर्ण समर्पण को दोहराते हैं।"

सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "सीआईएसएफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आज हम उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए साहस और त्याग के साथ संघर्ष किया। उनका साहस और समर्पण हमें लगातार प्रेरित करता है। सीआईएसएफ पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ देश की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

असम राइफल्स की ओर से लिखा गया, "लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, ए वी एस एम, एस एम, महानिदेशक असम राइफल्स एवं असम राइफल्स के समस्त रैंक 80वें स्वतंत्रता दिवस के हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारा तिरंगा सदैव ऊंचा लहराता रहे, जो हमारे महान राष्ट्र के साहस, एकता और अटूट संकल्प का प्रतीक है।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस