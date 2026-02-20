भारत समाचार

Sunil Sharma Statement : देश की उपलब्धियां किसी एक दल की नहीं: भाजपा नेता सुनील शर्मा

भारतीय जनता पार्टी नेता का मतदाता सूची, रोहिंग्या और ट्रेन पथराव पर बयान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 20, 2026, 03:11 PM
देश की उपलब्धियां किसी एक दल की नहीं: भाजपा नेता सुनील शर्मा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एसआईआर पर सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान देखा, जिसमें कई राज्यों में मतदाता सूची में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा कि कई बार रोहिंग्या जैसे बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए। चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बाहरी लोगों या मृत व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने के मामले सामने आए हैं।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने चार दस्तावेज लाने की बात कही है, जिसका स्वागत है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि असम में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है।

देश की उपलब्धियों का श्रेय लेने के सवाल पर सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि यदि कोई राजीव गांधी को श्रेय देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन 'मेड इन इंडिया,' 'भारत,' और 'इन्क्रेडिबल इंडिया' जैसे विचार देश की नई पीढ़ी, युवा प्रतिभा, भारतीय विज्ञान, और विभिन्न संस्थाओं के सामूहिक योगदान को दर्शाते हैं। किसी एक दल द्वारा इसका श्रेय लेना उचित नहीं है।

इसके अलावा, हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना को भाजपा नेता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन से जुड़े व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अभी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें 2024 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा के पहले एलओपी के तौर पर चुना गया था। वह जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पद्दर-नागसेनी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...