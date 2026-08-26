जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर सेंट्रल जेल से भागे दुष्कर्म के दो आरोपी राजस्थान में पकड़े गए

श्रीनगर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की सेंट्रल जेल से भागे दुष्कर्म के दो आरोपियों को बुधवार को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर फरमान खान और मुख्तार गुज्जर नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे जांच चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (पॉक्सो) कानून के तहत अलग-अलग मामलों में आरोपी ये दोनों व्यक्ति 23 अगस्त को हाई-सिक्योरिटी जेल की सामने की दीवार फांदकर भाग गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि खान राजस्थान के सदनपोरा का रहने वाला है, जबकि गुज्जर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सांगलन चित्तरगुल का रहने वाला है।

उन्होंने बताया कि भागे हुए कैदियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। साथ ही, जेल से उनके भागने की परिस्थितियों के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

जेल की सुरक्षा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के जवान करते हैं। सीआईएसएफ को अक्टूबर 2023 में जम्मू की सेंट्रल जेल के साथ-साथ इस जेल को भी हथियारबंद सुरक्षा देने के लिए तैनात किया गया था।

यह बल प्रशिक्षित कर्मियों, आधुनिक निगरानी प्रणालियों और प्रवेश नियंत्रण उपायों के संयोजन के माध्यम से इन संवेदनशील सुविधाओं की आंतरिक और बाहरी परिधि दोनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

अधिकारियों के अनुसार, खान को जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के लार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 (यौन उत्पीड़न) के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में 23 जून को श्रीनगर जेल में रखा गया था।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, गुज्जर को श्रीनगर के सौरा पुलिस स्टेशन में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज एक अलग एफआईआर के संबंध में 13 अप्रैल को जेल में रखा गया था।

पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों के लिए वांछित नोटिस जारी किया था और उनकी गिरफ्तारी में सहायक सूचना के लिए इनाम की घोषणा भी की थी।

पुलिस ने जनता से भी अपील की थी कि वे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करके या 112 डायल करके दोनों आरोपियों का पता लगाने या उन्हें पकड़ने में मदद करने वाली कोई भी जानकारी साझा करें।

--आईएएनएस

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