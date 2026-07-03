शिवसेना नेता संजय देशमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, बताया- 'विशेष आनंद का अनुभव'

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना के नेता संजय देशमुख ने पूरे परिवार के साथ शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से सांसद हैं। उन्होंने मुलाकात के दौरान भगवान विट्ठल की प्रतिमा प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप दी।

Read More

संजय देशमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, "परिवार के साथ भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। इस अवसर पर उन्हें श्री विट्ठल-रुक्मिणी की एक पवित्र प्रतिमा भेंट की गई। पंढरपुर की भक्ति परंपरा और हमारी संस्कृति के प्रतीक इस प्रतिमा को भेंट करना विशेष आनंद का अनुभव था।"

उन्होंने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी, वे एक ऐसे नेता हैं जो सहजता से आम लोगों से जुड़ते हैं और हमेशा सुलभ रहते हैं। यह तथ्य विशेष रूप से सराहनीय है।

बीते दिनों शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए। इस लिस्ट में यवतमाल-वाशिम से सांसद संजय देशमुख का भी नाम शामिल है।

संजय देशमुख ने एक प्रतिक्रिया में कहा था कि हमें आम जनता ने चुना है। विकास कार्यों के दौरान धन की कमी का सवाल उठा, इसलिए सभी सांसदों ने एक साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाला मैं अकेला नहीं हूं; मेरे साथ 6 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया।

संजय देशमुख ने आगे कहा, "मैं उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी भूमिका बताएंगे, और हम अपनी भूमिका बताएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि हम क्यों गए।" उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान के दायरे में लिया गया है। हम 6 सांसदों ने कानून के दायरे में रहते हुए पहल की है।

उन्होंने कहा कि दो जिले हैं, यवतमाल किसान आत्महत्याओं का जिला है, और वाशिम एक आकांक्षी जिला है। वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेलवे परियोजना पूरी होगी और शकुंतला ब्रॉड गेज रेलवे का काम भी पूरा किया जाएगा। जब हमने समर्थन किया है, तो विकास के लिए इस काम को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, हम प्रतिबद्धता ले रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम