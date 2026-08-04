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शिव भक्त हर तरह की नशा छोड़ दें, यह शिव आराधना के खिलाफ है: बाबा रामदेव

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Dainik Hawk·
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Aug 04, 2026, 08:43 AM
शिव भक्त हर तरह की नशा छोड़ दें, यह शिव आराधना के खिलाफ है: बाबा रामदेव

हरिद्वार, 4 अगस्त (आईएएनएस)। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से श्रद्धालुओं से नशा न करने और शिव तत्व को अपनाने की अपील की गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद स्वस्थ लोगों की जीवन पद्धति बनेंगे।

बाबा रामदेव ने शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का, भांग, सुल्फा और गांजा समेत हर तरह का नशा छोड़ दें। भगवान शिव ने खुद भांग, गांजा, धतूरा या कोई और नशा नहीं किया। किसी भी तरह की हिंसा, तोड़-फोड़ या नशा शिव आराधना के खिलाफ है, शिव के सच्चे भक्त के खिलाफ है और शिवतत्व की भावना के खिलाफ है। मेरी सभी से अपील है कि शिवत्व को धारण करें।

राम देव ने आगे कहा कि विदेशी शक्तियों की पराधीनता से देश को मुक्ति दिलाने के लिए आर्थिक और वैचारिक स्तर पर मजबूत होना अहम है। जात-पात, ऊंच-नीच और भेद-भाव की जो दीवारों खड़ी कर दी गईं हैं, उन सारी दीवारों को हमने ढहाया है। हम सबके पूर्वज एक हैं। सियासी तौर पर यह आवश्यक है कि देश को एक सूत्र में बांधा जाए। जब समाज को तोड़ने का काम खत्म होगा, तभी देश एक सूत्र में बंधेगा। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है।

योग गुरु ने कहा कि हमारे पूर्वज गो हत्यारे नहीं, बल्कि गो रक्षक थे। हम भारत को जातियों-मजहबों और समुदायों में बंटने नहीं देंगे। हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे।

संसद परिसर में पप्पू यादव के साधु वेश धारण करने को लेकर राम देव ने कहा कि कोई भगवा पहन कर सनातन का अपमान करे, यह आपत्तिजनक है। ऐसा करना धार्मिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से पाप और अपराध है। किसी को कोई भी मुद्दे उठाने हैं तो उसको भगवा, सनातन, हिंदुत्व और बाकी अन्य पंथ को टारगेट किए बिना अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों को मुद्दा उठाने की आजादी है, लेकिन संविधान हिंदुत्व, सनातन, भगवा, ब्राह्मण या पुजारी का अपमान करने की इजाजत नहीं देता।

--आईएएनएस

एसडी/एएस