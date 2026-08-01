श्रावणी मेले पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले के तीसरे दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शनिवार को सावन के पवित्र महीने में जलाभिषेक करने के लिए हजारों कांवड़िये और भगवान शिव के भक्त कतार में खड़े नजर आए।

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30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शुरू हुई तीर्थयात्रा देवघर को भक्ति के एक जीवंत केंद्र में बदल चुकी है, जहां केसरिया कपड़े पहने तीर्थयात्री आ रहे हैं। मंदिर आने वाले भक्तों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि भारी भीड़ के बावजूद तीर्थयात्रा का अनुभव सुचारू रहा।

तीर्थयात्रियों ने बताया कि इंतजार का समय कम हुआ है और वे पवित्र श्रावण मास में दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए व उत्सव के माहौल का आनंद लेते हुए जलाभिषेक कर रहे हैं।

एक श्रद्धालु ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हर चीज के लिए बेहतरीन सुविधाएं हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हुई।"

श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस श्रावण महीने में 35 से 55 लाख श्रद्धालु यहां आ सकते हैं। भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें भीड़ नियंत्रण के उपाय, चिकित्सा सुविधाएं, पीने का पानी, स्वच्छता सेवाएं और तीर्थयात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

भक्ति का माहौल उत्तराखंड के हरिद्वार में भी समान रूप से दिखाई दे रहा है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहां से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, जहां वे भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन का पवित्र महीना बहुत धार्मिक महत्व रखता है। इस दौरान लाखों भक्त देश भर के मंदिरों में पूजा-अर्चना करने, जलाभिषेक करने और विशेष अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं। जैसे-जैसे तीर्थयात्रा का मौसम जोर पकड़ रहा है, देवघर और हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भक्तों का लगातार आना-जाना जारी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/