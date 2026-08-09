शरीर में छिपाया 65.69 लाख का सोना, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया शख्स

अहमदाबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एसवीपीआईए) पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सीमा शुल्क अधिकारियों ने रविवार को एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है, जिसने अपने शरीर के अंदर 'सोने का पेस्ट' छिपा रखा था।

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तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 422.83 ग्राम वजन की 24 कैरेट सोने की छड़ जब्त की, जिसकी कीमत 65.69 लाख रुपए है।

अहमदाबाद सीमा शुल्क की वायु खुफिया इकाई (एआईयू) ने गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा के रहने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति को तब रोका जब यात्री की प्रोफाइलिंग से आगे की जांच की आवश्यकता महसूस हुई।

वह 9 अगस्त को कतर एयरवेज की उड़ान क्यूआर-534 से जेद्दा से दोहा होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने उसके शरीर में छिपाकर रखा गया 467.09 ग्राम सोने का पेस्ट पाया।

बरामद पेस्ट को संसाधित करके 422.83 ग्राम वजन की 24 कैरेट शुद्धता वाली सोने की छड़ में परिवर्तित किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसका बाजार मूल्य 65,69,087 रुपए आंका।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत सोने की छड़ जब्त कर ली गई। संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के कई मामलों के बीच यह जब्ती हुई है, जिनमें छिपाने के असामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया है।

खबरों के मुताबिक, 29 जुलाई को सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आ रही एक महिला को रोका और उसके शरीर में पेस्ट के रूप में छिपाए गए 244.16 ग्राम 24 कैरेट सोने को बरामद किया, जिसकी कीमत 35.84 लाख रुपए है।

मार्च में एक अन्य मामले में, कुआलालंपुर से आ रही एक महिला को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसके शरीर में छिपाए गए सोने के साथ मिश्रित रासायनिक पेस्ट से भरे दो कैप्सूल बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने बाद में 999 शुद्धता वाला 553.07 ग्राम 24 कैरेट सोना निकाला, जिसकी कीमत 83.29 लाख रुपए है। यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच शुरू की गई।

ताजा मामले में प्रसंस्करण के बाद 422.83 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर गुप्त तरीकों से देश में लाए गए सोने का पता लगाने का एक और उदाहरण है।

अधिकारियों ने लक्षित प्राप्तकर्ता के बारे में या गिरफ्तार यात्री का किसी व्यापक तस्करी नेटवर्क से संबंध होने के बारे में और अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया है।

--आईएएनएस

एमएस/