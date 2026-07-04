सिया गोयल ने मीडिया को दिखाई 'फिंगर' या फिर लगी है चोट, पिता ने बताई सच्चाई

पुणे, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल ने शनिवार को अपनी बेटी द्वारा मीडिया के सामने कथित अश्लील इशारे पर सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि कानूनी कार्रवाई के तहत उनके घर आने पर सिया की उंगलियों में चोट लग गई थी।

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गुरुवार को आईएएनएस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सिया को पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित उनके घर से पुलिस द्वारा चल रही जांच के तहत बाहर ले जाते हुए दिखाया गया।

काली टी-शर्ट पहने और चेहरे को प्रिंटेड स्कार्फ से ढके सिया ने बाहर जमा पत्रकारों को एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर कैमरों की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई।

प्रवीण गोयल ने खुद बनाए एक वीडियो में कहा कि सिया पर मीडिया को बीच की उंगली दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वह कानूनी औपचारिकताओं के लिए पुलिस के साथ घर आई थी, तो कार के दरवाजे में उसकी दो उंगलियां दब गईं, इसलिए उसकी एक उंगली पर पट्टी बंधी है जबकि दूसरी सूजी हुई है। यहां तक ​​कि उसके नाखून भी नीले पड़ गए हैं, हमने यह देखा है।

वीडियो के तेजी से वायरल होने और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद पिता ने स्पष्टीकरण दिया।

कई लोगों ने उसके व्यवहार की आलोचना की, और कई लोगों ने उसके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उसके इस हावभाव को असंवेदनशील और अनुचित बताया।

सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का जिक्र करते हुए सिया के पिता ने कहा कि यह सही नहीं है। फिर भी, अगर लोगों को लगता है (कि उसने कुछ गलत किया है) तो वे पुलिस से पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि पुलिस उस समय उसके साथ थी और घटना से अवगत है।

अपने मोबाइल फोन पर सिया की सूजी हुई उंगली की तस्वीर दिखाते हुए प्रवीण गोयल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि उसकी उंगली सूजी हुई है और उसके नाखून नीले पड़ गए हैं।

उन्होंने दोहराया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सही नहीं है।

पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ किले में व्यवसायी केतन अग्रवाल को खाई में धकेल कर उनकी हत्या की साजिश रची थी।

शुरुआत में, सिया ने जांचकर्ताओं को बताया कि केतन गलती से फिसलकर गिर गए थे, जिसके चलते पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया।

हालांकि, पूछताछ के दौरान सिया के बयानों और व्यवहार में विसंगतियां देखकर जांचकर्ताओं को संदेह हुआ।

जांच में मिले सबूतों के आधार पर सिया और चेतन दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/