सतना में नाबालिग लड़की को बाइक पर घुमाने के बहाने दुराचार, दो आरोपी गिरफ्तार

सतना, 19 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक नाबालिग लड़की को मोटरसाइ‌किल की घुमाने के बहाने एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना कोल्गावां पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नई बस्ती इलाके में दर्ज कराई गई। नाबालिग लड़की और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग का संपर्क आरोपी संजू उर्फ अंशुल साहू (24) से 14 जुलाई को इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए संपर्क में रहे।

पुलिस ने बताया कि रीवा जिले के खम्हरिया निवासी साहू वर्तमान में सतना के हनुमान धारा-नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा है। 17 अगस्त को साहू कथित तौर पर अपने मित्र सचिन उर्फ विवेक रावत (19) के साथ नाबालिग के घर पहुंचा। रावत रीवा जिले के गंगेव निवासी हैं और वर्तमान में हनुमान नगर-नई बस्ती क्षेत्र में रहते हैं।

आरोप है कि दोनों नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नई बस्ती ले गए और उसे सैर कराने का बहाना बनाया। पुलिस ने बताया कि साहू ने कथित तौर पर वहां नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया।

जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उसे डराया-धमकाया। बाद में आरोपी ने लड़की को उसके घर वापस छोड़ दिया। घर लौटने के बाद, नाबालिग ने घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताया और मंगलवार को कोल्गावां पुलिस स्टेशन में संपर्क किया।

पुलिस ने बताया, "उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।"

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75 (1), 64 (2) (एम), 65 (आई), 127(2), 351 (3) और 3 (5) के तहत, साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े हालातों और कथित अपराध से पहले आरोपी और नाबालिग के बीच हुए संवाद की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

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