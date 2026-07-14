सुंदरपाड़ा धमाके मामले में एनआईए का एक्शन, भुवनेश्वर में तीन ठिकानों पर मारा छापा

भुवनेश्वर/नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। जनवरी 2026 के सुंदरपाड़ा बम धमाके के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ओडिशा के भुवनेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

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जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनकी पहचान इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी से पहले मिले सबूतों के डिटेल एनालिसिस और अब तक की जांच से मिली दूसरी जानकारियों के आधार पर की गई थी।

यह मामला उस धमाके से जुड़ा है, जो 27 जनवरी को भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा में आजाद नगर कॉलोनी की एक चार मंजिला इमारत की छत पर हुआ था। वहां चार लोग बम बना रहे थे, तभी गलती से उसमें धमाका हो गया। धमाके में बम बनाने वाले चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।

सर्च अभियान का मकसद बम बनाने में इस्तेमाल हुए विस्फोटक मटीरियल और दूसरे सामान का सोर्स पता करना और उनके मकसद का खुलासा करना था। एनआईए इन सामानों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के सोर्स की भी जांच कर रही है।

एनआईए की टीमों ने तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और दूसरे अहम सबूत जब्त किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।

यह केस शुरू में भुवनेश्वर (ओडिशा) के एयरफील्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और अप्रैल 2026 में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। एंटी-टेरर एजेंसी इस अपराध में शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

डीकेपी/