संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह से कई मुद्दों पर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर एकत्र होते हैं तो उन पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित तौर पर एके-47 से फायरिंग किए जाने का भी दावा किया। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और क्या विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह चुपचाप बैठा रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हजारों छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और पैलेट गन चलाई जाती है, तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विपक्ष जनता और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाता रहेगा।

एयर इंडिया के एक पायलट के मारिजुआना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबर पर जेबी माथर ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विमान में बड़ी संख्या में यात्रियों की सुरक्षा पायलट के नियंत्रण में होती है, इसलिए इस तरह की घटना पर स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही चार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत के लिए भेज चुकी थी। महुआ माजी ने कहा कि छात्रों की लगभग 98 प्रतिशत मांगों या चिंताओं का समाधान बातचीत के दौरान हो गया था और छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया था।

महुआ माजी ने कहा कि छात्रों और मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिससे लगा था कि आंदोलन समाप्त हो सकता है। हालांकि, बाद में कुछ राजनीतिक दलों ने छात्रों को कथित तौर पर उकसाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोग वहां देखे गए। उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि बंगाल और अन्य स्थानों से लोगों को वाहनों में भरकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजे जाने के आरोप सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर कहा कि विपक्ष 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए और इस मामले में अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है।

--आईएएनएस

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