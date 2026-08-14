सारण में भाजपा नेता के भाई को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, पीएमसीएच में इलाज जारी

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के सारण जिले में गुरुवार शाम को बाइक सवार हमलावरों ने भाजपा नेता जितेंद्र कुमार सोनी के छोटे भाई बजरंग प्रसाद सोनी को गोली मार दी। अमनौर पुलिस थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुई गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर फरार हो गए।

घायल बजरंग प्रसाद सोनी को पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

गोलीबारी की सूचना मिलते ही मधौरा डीएसपी सविंदर कुमार दास और अमनौर पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, बजरंग अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने भतीजे शोभित राज के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे।

शाम करीब 7 बजे जब वे रसूलपुर मिडिल स्कूल के पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और तीन राउंड गोलियां चलाईं। बजरंग को गर्दन और पीठ में गोली लगी।

पुलिस ने शोभित राज से भी पूछताछ की, जो गोलीबारी के समय बजरंग के साथ था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जितेंद्र कुमार सोनी और बजरंग प्रसाद सोनी का अपने परिवार के सदस्यों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

आरोप है कि इस विवाद के चलते दिसंबर 2025 में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें जितेंद्र और बजरंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पहले मामले में आरोपी व्यक्तियों को गुरुवार की गोलीबारी से लगभग 10 दिन पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या पिछला विवाद हालिया हमले से जुड़ा हुआ है।

मधौरा डीएसपी सविंदर कुमार दास ने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

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