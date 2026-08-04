सरकार चाहती है लोग पांच किलो राशन के लिए कतारों में खड़े रहें और इससे ज्यादा सोच न सकें: सपा

लखनऊ, 4 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसों में कामिल (ग्रेजुएशन) और फाजिल (पोस्ट ग्रेजुएशन) की डिग्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे से शिक्षा प्राप्त करने वालों को आतंकवादी सोच का बताने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

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समाजवादी पार्टी के विधायक मो. हसन रूमी ने कहा, "इन लोगों को की जानकारी नहीं है। मदरसों से ही स्वतंत्रता सेनानी निकले। हर धर्म के स्वतंत्रता सेनानियों ने मदरसों में शिक्षा पाई और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। देवबंद के मदरसों से दारुल उलूम से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज उठाई और रेशमी रूमाल आंदोलन शुरू किया।"

मो. हसन रूमी ने तंज कसते हुए कहा, "डिप्टी सीएम ने जो कहा है, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सही है। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों को देश में ले आए। फिर हम सब मिलकर वहां चल रहे सभी आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर सकते हैं। डिप्टी सीएम को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुनाव नजदीक हैं और अगर वे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र नहीं करेंगे, तो अपना एजेंडा कैसे आगे बढ़ाएंगे।"

उत्तर प्रदेश सरकार के कामिल और फाजिल डिग्री को बंद करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कहा, "यह सरकार हर शिक्षण संस्थान को बंद करना चाहती है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो या उसे कोई भी चलाता हो। चाहे वह कामिल-फाजिल का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो या आज इलाहाबाद में फीस घोटाले का मुद्दा हो। यह सरकार नहीं चाहती कि छात्र पढ़ाई करें। वह चाहती है कि लोग पांच किलो राशन के लिए कतारों में खड़े रहें, ताकि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे सोचने का मौका न मिले।"

एसपी विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "वे जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। वहां 3,500 बच्चे पढ़ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि वे इसे बंद कर देंगे। उनके डीएम ने इसे गिराने का आदेश जारी किया था। उनका ध्यान शिक्षा को खत्म करने पर है। वे धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उनका आरक्षण छीनना चाहते हैं और बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ सत्ता के लिए, लेकिन यकीन रखिए मुख्यमंत्री की भाषा हर दिन बदल रही है। यह इसलिए बदल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य के लोग उनके खिलाफ हैं और देश के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं।"

समाजवादी पार्टी के डिप्टी चीफ व्हिप आर.के. वर्मा ने कहा, "फर्जी डिग्रियां देने वाले सभी संस्थानों को बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में चार ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बिना सही रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और उन्हें किसी भी कानून के तहत कानूनी मान्यता नहीं मिली है। उनकी डिग्रियों को भी अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और इन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी