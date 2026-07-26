साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 02 अगस्त 2026 तक

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है, आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

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मेष राशि के जातकों के लिए हफ्ता अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। परिजनों के साथ तालमेल बना कर चलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। धन लाभ के लिहाज से हफ्ता आपको लाभ देगा। इस हफ्ते आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग रहेंगे। छात्र वर्ग को अपने परिश्रम का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। माता से लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए हफ्ता थोड़ी दिक्कत दे सकता है। इस हफ्ते आप किसी बात को लेकर परेशान बने रह सकते है। इस हफ्ते आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस हफ्ते अचानक किसी यात्रा का योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। कामकाज को लेकर स्थिति सामान्य बनी रहेगी। इस हफ्ते तनाव तथा क्रोध से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते धन संबंधी मामलों में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते है। इस हफ्ते आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि हो सकती है। इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस हफ्ते मकान जमीन तथा वाहन से सम्बंधित कोई निर्णय ले सकते है। सेहत को लेकर स्थिति सामान्य बनी रहेगी। इस हफ्ते आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। छात्र वर्ग को मनचाही सफलता मिल सकती है।

कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते नौकरी के क्षेत्र में अच्छे लाभ मिल सकते है। इस हफ्ते अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। इस हफ्ते परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाज़ी हो सकती है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। प्रेम प्रसंग के मामलों के लिहाज से हफ्ता आपको सफलता देने वाला रहेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में आप मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते है। इस हफ्ते कोई उपहार आपको मिल सकता है।

सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। कामकाजी क्षेत्र में यह हफ्ता आपके लिए सामान्य फल देने वाला बना रहेगा। इस हफ्ते आपके धन कोष में वृद्धि हो सकती है। इस हफ्ते आपको परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखे पेट तथा पीठ में कोई समस्या हो सकती है। इस हफ्ते क्रोध तथा अहंकार से अपने आप को दूर रखे। जीवनसाथी का सहयोग आपको मिलेगा।

कन्या राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मानसिक तथा शारीरिक कष्ट देने वाला साबित हो सकता है। इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सामान्य बना रहेगा। इस हफ्ते नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह रहेगी। माता से लाभ मिल सकता है। छात्र वर्ग को इस हफ्ते अधिक परिश्रम की आवश्यकता महसूस होगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा।

तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में अच्छे लाभ मिल सकते है। लाभ को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी। इस हफ्ते दैनिक कार्यों में आपको लोगों का सहयोग भरपूर मिलेगा। इस हफ्ते आपके सुखों में वृद्धि के योग रहेंगे। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। इस हफ्ते आपको आर्थिक लाभ मिल सकते है। व्यापारिक लाभ हेतु प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हफ्ता धन का लाभ देने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपको पुरानी चल रही शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों में राहत मिल सकती है। कामकाज की तलाश कर रहे जातकों को इस हफ्ते कुछ अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन मधुरता पूर्ण व्यतीत होगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर अधिक परिश्रम कर सकते हैं। इस हफ्ते अचानक किसी प्रकार का लाभ आपको ख़ुशी प्रदान कर सकता है।

धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते संतान सम्बन्धी मामलों में सफलता मिल सकती है। इस हफ्ते जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। कामकाज को लेकर यह हफ्ता आपको अच्छे लाभ मिल सकते है। पारिवारिक जीवन में लोगों का सहयोग आपको लाभ देगा। छात्र वर्ग को अपनी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। इस हफ्ते आपको अच्छा धन का लाभ मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखे।

मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या मिल सकती है। हफ्ते के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है या उनकी सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते है। छात्र वर्ग के लिए हफ्ता मेहनत वाला बना रहेगा। इस हफ्ते अपनी वाणी की कटुता से बचें। सेहत का ध्यान रखें, शारीरिक दर्द की समस्या हो सकती है। इस हफ्ते व्यर्थ के मामलों से अपने आप को दूर रखें अन्यथा तनाव बढ़ सकता है। धन खर्च की अधिकता रहेगी।

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता लाभ और सफलता देने वाला रहेगा। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा बना रहेगा। इस हफ्ते आप अपने पराक्रम के बल पर कई कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा का योग बनेगा। हफ्ते के मध्य भाग में कुछ व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं। पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे। धन का लेन देन करते समय सतर्कता रखे।

मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते परिजनों का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस हफ्ते संतान द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। आपकी सुविधाओं में वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में इस हफ्ते आपको अच्छे लाभ मिल सकते है। इस हफ्ते किसी कार्य के पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न होगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। सेहत से जुड़ी समस्या में आपको राहत मिल राहत मिल सकती है।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

प्रस्तुति: कलाशांति ज्योतिष

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--आईएएनएस

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