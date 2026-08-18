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भारत समाचार

महाराष्ट्र: कूड़ा फेंकने के विवाद में दंपति पर जानलेवा हमला, दोनों की मौत

The HawkT
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(Updated )
महाराष्ट्र:

सांगली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक पड़ोसी ने दंपति पर कथित तौर पर हमला कर दिया, जिससे पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सांगली के कुपवाड़ क्षेत्र में घर के दरवाजे पर कूड़ा फेंकने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि फरीद अब्दुल शेख नामक व्यक्ति ने कथित रूप से मनीषा मोहन केसरकर और उनके पति मोहन केसरकर पर हमला कर दिया।

हमले में मनीषा केसरकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति मोहन केसरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई।

दंपति की मौत के बाद यह मामला अब दोहरे हत्याकांड में बदल गया है।

पुलिस ने आरोपी फरीद अब्दुल शेख को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

इस बीच, पीड़ित परिवार के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग की कि आरोपी के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

इसी तरह का एक मामला पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी सामने आया था, जहां संपत्ति विवाद को लेकर एक दंपति की कथित तौर पर उनके ही बेटों ने हत्या कर दी थी।

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों ने माता-पिता को थप्पड़ और लातें मारीं, उनका दम घोंटने की कोशिश की और बाद में तौलिये से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।

यह घटना उस समय हुई थी, जब दंपति ने कुछ घंटे पहले ही अपने बड़े बेटे के जन्मदिन के अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया था।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में दीपक और ललित नाम के दो भाइयों को हिरासत में लिया था।

जांच अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। बेरोजगार होने के कारण उनकी पत्नियां और बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। पुलिस का कहना है कि पिता अक्सर बेटों पर नौकरी करने का दबाव डालते थे, जिससे घर में विवाद होता रहता था।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी