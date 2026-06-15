सलीम डोला ने ड्रग्स के पैसे से दुबई और तुर्किये में 100 करोड़ की संपत्ति बनाई

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)।मुंबई क्राइम ब्रांच को संदेह है कि फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माने जाने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला ने तुर्किये और दुबई में व्यापक संपत्तियां खड़ी की हैं। साथ ही, क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पूछताछ पूरी किए जाने के बाद तुर्किये में गिरफ्तारी कर भारत लाए गए सलीम डोला से अब मुंबई क्राइम ब्रांच की विभिन्न इकाइयां कई मामलों में पूछताछ कर रही हैं।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के बाद डोला ने मुंबई में अपने कथित ड्रग तस्करी कारोबार और नेटवर्क का काफी विस्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह 'अयहान शेख' नाम की फर्जी पहचान के तहत तुर्किये में रह रहा था और वहीं से एक बड़े ड्रग नेटवर्क का संचालन कर रहा था।

जांचकर्ताओं को पता चला है कि डोला ने ड्रग तस्करी से अर्जित धन के जरिए दुबई और तुर्किये में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां बनाई थीं। एजेंसियां अब उसके विदेशी निवेश, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की व्यापकता की जांच कर रही हैं।

पूछताछ के दौरान डोला ने कथित तौर पर सांगली में संचालित एक बड़े सिंथेटिक ड्रग निर्माण केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, उसने जांचकर्ताओं को बताया कि इस फैक्ट्री में एमडी (मेफेड्रोन) की लगभग 20 खेप तैयार की गई थीं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया था।

क्राइम ब्रांच फिलहाल डोला द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन कर रही है और कथित ड्रग नेटवर्क की पूरी सप्लाई चेन, वितरण प्रणाली और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि डोला ने यह भी दावा किया है कि ड्रग तस्करी से कमाए गए पैसे को भारत और विदेशों में संपत्तियों तथा व्यवसायों में निवेश किया गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किन संपत्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों को कथित तौर पर इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन से वित्तपोषित किया गया था।

पूछताछ के दौरान डोला ने यह भी दावा किया कि इस ड्रग नेटवर्क के संबंध दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट से थे। हालांकि, जांचकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि इन दावों को जांच के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा रही है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता कितनी थी और नेटवर्क के संचालन में किन व्यक्तियों ने सहायता की थी।

क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने डोला से विभिन्न मामलों में पूछताछ की है, जिनमें सातारा और मैसूरु की ड्रग फैक्ट्री से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

इस बीच, क्राइम ब्रांच की यूनिट-3 अंधेरी के व्यवसायी साजिद इलेक्ट्रिकवाला के अपहरण और जबरन वसूली मामले में डोला की कथित भूमिका की अलग से जांच कर रही है।

पूछताछ के दौरान डोला ने यह भी दावा किया कि उसने दुबई में खरीदी गई कुछ संपत्तियां बेच दी थीं। क्राइम ब्रांच इन दावों की जांच कर रही है और उसकी कथित विदेशी संपत्तियों, बैंक खातों तथा निवेशों से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रही है।

डोला की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त होने वाली है, जिसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। जांच एजेंसियों का मानना है कि उससे आगे की पूछताछ अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन, विदेशी संपत्तियों और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े संभावित अंडरवर्ल्ड संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे कर सकती है।

-- आईएएनएस

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