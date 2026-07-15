सैफुद्दीन सोज के बयान पर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी ने मांगा आधिकारिक रुख

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज के कथित बयान पर कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सोज के बयान से कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और पार्टी को इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट आधिकारिक रुख बताना चाहिए।

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बुधवार को मीडिया से बातचीत में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौटे हैं और उनके लौटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसे भाजपा भारत-विरोधी मानती है।

भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, सैफुद्दीन सोज ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा केवल राज्य का दर्जा बहाल करने या अनुच्छेद 370 की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्ष 1953 से पहले की स्वायत्तता से जुड़ा विषय है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इस तरह की बातें देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या सैफुद्दीन सोज का बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख है या यह उनका व्यक्तिगत विचार है।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यदि कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं है तो उसे सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए और संबंधित नेता के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस इस प्रकार के विचारों का समर्थन करती है।

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश के भीतर किसी राज्य के लिए अलग प्रकार की स्वायत्तता या संप्रभुता जैसी अवधारणाओं की वकालत करना संविधान और राष्ट्रीय एकता की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों पर राजनीतिक अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी दलों का रुख स्पष्ट होना चाहिए।

त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा का मानना है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इस विषय पर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी, जिससे अलगाववाद को बल मिलने की आशंका हो, उसका स्पष्ट विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया कि वह इस मामले पर जल्द अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दे और देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी