सीएम विजय को धमकी देने के मामले में डीएमके विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट मंगलवार को विलाथिकुलम से डीएमके विधायक जी.वी. मार्कांदयन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। उन्हें थूथुकुडी जिले में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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यह मामला हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए कोविलपट्टी में आयोजित एक जनसभा में मार्कंडेयन द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ा है।

तूथुकुडी जिला अपराध शाखा ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी टिप्पणियां मुख्यमंत्री को धमकी देने के समान थीं और उनसे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी।

गिरफ्तारी के बाद, मार्कंडेयन ने तूथुकुडी जिला न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

जब याचिका न्यायमूर्ति इलन्थिरैयन के समक्ष आई, तो विधायक के वकील ने तर्क दिया कि यह भाषण मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर "विधानसभा के दरवाजे बंद करने" की टिप्पणी के जवाब में दिया गया था।

बचाव पक्ष ने कहा कि भाषण वैध राजनीतिक आलोचना का हिस्सा था और यह न तो आपराधिक धमकी थी और न ही हिंसा भड़काने का प्रयास।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि गिरफ्तारी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है और आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी।

बचाव पक्ष ने थूथुकुडी कोर्ट के न्यायिक रिमांड के आदेश को भी चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह आदेश कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी के समय तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

बचाव पक्ष के अनुसार, पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेने से पहले न तो कोई शुरुआती जांच की और न ही पूछताछ के लिए पेश होने का कोई नोटिस जारी किया।

कथित घटना 18 जुलाई को हुई थी, जबकि शिकायत 19 जुलाई की आधी रात के आसपास दर्ज कराई गई थी। 20 जुलाई की सुबह एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन बाद में मारकंडयन को गिरफ्तार कर लिया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके भाषण का मकसद हिंसा भड़काना या कानून-व्यवस्था बिगाड़ना नहीं था। पिछली सुनवाई में मामला पूरा नहीं हो सका, इसलिए जस्टिस इलानथिरायण ने आगे की बहस के लिए मामले को स्थगित कर दिया। संभावना है कि कोर्ट विधायक को जमानत देने या याचिका खारिज करने का फैसला लेने से पहले बाकी दलीलें सुनेगा।

--आईएएनएस

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