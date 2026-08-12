सैंड आर्टिस्ट ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को बढ़ावा देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थीम पर बनाई मूर्ति

अगरतला, 12 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले देशभर में चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सैंड आर्टिस्ट कृष्णा देबनाथ ने बुधवार को अगरतला में रेत से एक कलाकृति बनाई।

इस मूर्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर के साथ-साथ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को दर्शाने वाले तत्व भी शामिल हैं। यह अभियान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और पूरे देश में देशभक्ति की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पत्रकारों से बात करते हुए देबनाथ ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत मैंने 'हर घर तिरंगा' अभियान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाली यह रेत की मूर्ति बनाई है।"

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों से एक खास अपील की गई। ​​वीडियो में उन्होंने देशभर के लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को हर घर में एक त्योहार की तरह मनाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से यह भी अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और 15 अगस्त को गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाएं। उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है, जब भारत 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है।

राष्ट्रीय समारोहों से पहले पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न राज्यों में तिरंगा यात्राएं और अन्य देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

'हर घर तिरंगा 2026' अभियान अभी चल रहा है। यह नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, सेल्फी अपलोड करके और स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेकर इस देशव्यापी पहल में शामिल होने का मौका देता है।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। इस साल के आयोजन में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर खास जोर दिया गया है और लोगों को जश्न के हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय गीत सीखने और गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लोग 'हर घर तिरंगा' के लिए बने खास प्लेटफॉर्म के जरिए इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। इस पोर्टल पर यूजर्स अपनी भागीदारी रजिस्टर कर सकते हैं, वर्चुअली तिरंगा फहरा सकते हैं, सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और सभी गतिविधियां पूरी करने के बाद सर्टिफ़िकेट या यादगार वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं।

इसमें हिस्सा लेने के लिए नागरिकों को 'हर घर तिरंगा' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, "होइस्ट फ्लैग" (झंडा फहराने) का विकल्प चुनना होगा। अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी और पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। गतिविधि पूरी करने के बाद प्रतिभागी अपने सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं (जहां वे उपलब्ध हों)।

इस अभियान का मकसद नागरिकों को गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि 'फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया' के तहत बताए गए सम्मान और गरिमा के साथ इसका मान-सम्मान बनाए रखा जाए।

--आईएएनएस

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