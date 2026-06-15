सबरीमाला सोना चोरी: सीपीआई (एम) ने पद्मकुमार के खिलाफ निलंबन तक कार्रवाई सीमित रखी

पथानामथिट्टा, 15 जून (आईएएनएस)। सीपीआई (एम) ने सोमवार को सबरीमाला सोना चोरी मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को निलंबन तक सीमित रखने का निर्णय लिया है।

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गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

इस फैसले की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री और केंद्रीय समिति के सदस्य थॉमस आइजैक ने की।

सूत्रों ने संकेत दिया कि पद्मकुमार के खिलाफ कार्रवाई तय करने में पार्टी पर दबाव था, क्योंकि उनकी कथित चेतावनी थी कि अगर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तो वे कई बातें उजागर कर देंगे।

पार्टी के पूर्व विधायक पद्मकुमार ने कथित तौर पर अपने करीबी सहयोगियों से कहा था कि उनके पास कई बातें उजागर करने के लिए हैं और यहां तक ​​कि आत्मकथा लिखने का भी संकेत दिया था, जिससे विवाद से संबंधित संभावित खुलासों की अटकलें तेज हो गईं।

इस मुद्दे ने पथानामथिट्टा जिला सचिवालय में तीखी बहस छेड़ दी, जहां कुछ नेताओं ने तर्क दिया कि कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।

पार्टी नेताओं ने कथित तौर पर कहा कि सबरीमाला स्वर्ण विवाद से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीपीआई (एम) सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए बिना आगे नहीं बढ़ सकती।

जिला सचिवालय की सिफारिशें बाद में विचार के लिए जिला समिति के समक्ष रखी गईं।

हालांकि, चर्चा के बाद, पार्टी ने कठोर उपायों के बजाय निलंबन का विकल्प चुना।

सबरीमाला स्वर्ण विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है, जिसमें मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप शामिल हैं।

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके पद्मकुमार घटनाक्रम के सिलसिले में जांच के दायरे में हैं।

--आईएएनएस

एमएस/