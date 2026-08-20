उपराष्ट्रपति ने मावीरन ओंडिवीरन के बलिदान दिवस और राजीव गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक ओर उन्होंने तमिलनाडु के वीर स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडिवीरन के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया, तो दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी।

उपराष्ट्रपति ने 'एक्स' पर लिखा, "मावीरन ओंडिवीरन की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में उनके शौर्य और बलिदान को याद करता हूं।"

उन्होंने बताया कि ओंडिवीरन महान पालयकारर पुली थेवर की सेना में भरोसेमंद सेनापति थे। उनका मुख्यालय नेरकट्टुमसेवल में था। ओंडिवीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ असाधारण साहस दिखाया। उपराष्ट्रपति ने कहा, "उनकी बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान की भावना विदेशी शासन के खिलाफ भारत के प्रतिरोध के इतिहास का एक अमर अध्याय है।"

उपराष्ट्रपति ने कहा, "उनकी वीर विरासत को याद करते हुए, मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहे।"

बता दें कि मावीरन ओंडिवीरन 18वीं शताब्दी के कमांडर और तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका निधन 20 अगस्त 1771 को हुआ था।

वहीं, दूसरी ओर एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और राष्ट्र की सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद करता हूं।"

बता दें कि राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है। इसे सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भाव का संदेश दिया जाता है।

--आईएएनएस

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