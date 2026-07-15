रथ यात्रा शुरू होने से पहले ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, पुरी और जगतसिंहपुर के लिए रेड अलर्ट

भुवनेश्वर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा में गुरुवार से शुरू हो रही वार्षिक रथ यात्रा के बीच मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश की संभावना जताई है।

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आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बुधवार को मीडिया को बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में बने स्पष्ट लो प्रेशर एरिया के कारण राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम और अधिक मजबूत होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है।

मोहंती के अनुसार, अगले 24 घंटों में यह मौसम प्रणाली और मजबूत हो सकती है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को कई जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

आईएमडी के मुताबिक, 16 और 17 जुलाई को भी राज्य में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 18 जुलाई से बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन 19 जुलाई तक कई जिलों में हल्की से मध्यम और व्यापक बारिश जारी रह सकती है।

मौसम विभाग ने पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के लिए 16 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मनोरमा मोहंती ने कहा कि पुरी में भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी तटीय शहर पुरी में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

आईएमडी ने यह भी चेतावनी दी है कि 15 से 17 जुलाई के बीच ओडिशा तट के समुद्री क्षेत्र में समुद्र की स्थिति उग्र से अत्यंत उग्र बनी रह सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग ने मछुआरों को इस अवधि में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही, भारी बारिश की आशंका वाले जिलों के लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी