राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के रायरांगपुर पुलिस जिले का उद्घाटन किया

भुवनेश्वर/रायरांगपुर, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ओडिशा में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और जनसेवाओं में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को रायरांगपुर पुलिस जिले का औपचारिक उद्घाटन किया, जो राज्य के कानून प्रवर्तन प्रशासन में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

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उद्घाटन समारोह में ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मयूरभंज सांसद नबा चरण मांझी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया, रायरांगपुर विधायक जोलेन नाइक, करंजिया विधायक पद्मा चरण हैबुरु और सरसकाना विधायक भादव हांसदा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनु गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हेमंत शर्मा, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया, अपराध शाखा के डीजीपी बिनयतोष मिश्रा, पूर्वी रेंज के डीआईजी पिनाक मिश्रा, मयूरभंज एसपी वरुण गुंटुपल्ली, मयूरभंज कलेक्टर हेमकांत साय, बारीपाड़ा सब-कलेक्टर कस्तूरी पांडा और रायरांगपुर एसपी सुरेश कुमार पात्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ओडिशा सरकार ने अगस्त 2025 में पूर्ववर्ती मयूरभंज पुलिस जिले के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप रायरांगपुर पुलिस जिले का गठन हुआ। इसके औपचारिक उद्घाटन के साथ ही नया पुलिस जिला अब पूरी तरह से कार्यरत हो गया है।

नए पुलिस जिले में दो पुलिस उपमंडल और 14 पुलिस स्टेशन हैं, और उम्मीद है कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए त्वरित, अधिक सुलभ और कुशल पुलिसिंग सुनिश्चित करेगा।

रायरांगपुर पुलिस जिले की स्थापना को ओडिशा पुलिस की जनसेवा, जनसुरक्षा और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता में एक और मील का पत्थर माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि नया जिला कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा, अपराध नियंत्रण में सुधार लाएगा, पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा और निवासियों की समग्र सुरक्षा को बढ़ाएगा।

ओडिशा पुलिस ने दोहराया कि वह 'जनसेवा और जनसुरक्षा' के अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और विश्वास व्यक्त किया कि नया पुलिस जिला पुलिस प्रशासन में जनता के विश्वास और भरोसे को और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/