राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी का ओडिशा दौरा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक : सीएम मोहनचरण माझी

रायरंगपुर, 20 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को रायरंगपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त मौजूदगी को राज्य के इतिहास में एक सुनहरा पल बताया। उन्होंने कहा कि यह मौका ओडिशा के लिए एक यादगार अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा।

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राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन पर दिल से बधाई दी और ओडिशा की 4.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

राष्ट्रपति मुर्मू के जीवन सफर की तारीफ करते हुए माझी ने कहा कि मयूरभंज के एक दूर-दराज के आदिवासी गांव से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक उनका पहुंचना समर्पण, जनसेवा, कड़ी मेहनत और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने उन्हें देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बताया और उनके लंबे, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हुए भगवान जगन्नाथ से उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के जन्मदिन के समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया और कहा कि उनकी मौजूदगी ने इस मौके को और भी यादगार बना दिया है।

राज्य सरकार के दो साल पूरे होने का जिक्र करते हुए, माझी ने ओडिशा को लगातार समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद से मोदी आठ बार ओडिशा का दौरा कर चुके हैं। जिसकी शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह से हुई थी और कहा कि हर दौरे से विकास की अहम परियोजनाएं शुरू हुईं और केंद्र-राज्य साझेदारी मजबूत हुई।

प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए माझी ने कहा कि 2014 से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का समाज के हर वर्ग पर सकारात्मक असर पड़ा है।

उन्होंने कहा, "हर किसी के जीवन में मोदी की थोड़ी-बहुत झलक है और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के दूरगामी प्रभाव को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले दो सालों में तेजी से काम किया है और कई बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना, गोदावरीश मिश्रा मॉडल प्राइमरी स्कूल योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए श्री जगन्नाथ दर्शन योजना और ओडिशा में आयुष्मान भारत को लागू करना शामिल है।

माझी ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने सामान्य, मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने पर भी जोर दिया।

औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा' पहल के जरिए शुरू की गई ओडिशा की दूसरी औद्योगिक क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा बनाना और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना है।

उन्होंने बताया कि 3.11 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 152 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है, जिनसे लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, साथ ही 44,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब ओडिशा के 30 में से 29 जिलों में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे औद्योगीकरण और ज्यादा समावेशी हो रहा है।

ओडिशा के आर्थिक भविष्य पर भरोसा जताते हुए माझी ने कहा कि राज्य में आखिरकार 'रिवर्स माइग्रेशन' (वापसी प्रवास) देखने को मिलेगा, जहां दूसरे राज्यों के लोग नौकरी की तलाश में ओडिशा आएंगे न कि ओडिशा के लोग नौकरी के लिए कहीं और जाएंगे।

डबल-इंजन सरकार के फायदों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा को 90,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं, 40,000 करोड़ रुपए की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, 25,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाएं, 25,000 करोड़ रुपए का जहाज निर्माण और मरम्मत क्लस्टर, पारादीप में 80,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 5,000 करोड़ रुपए का भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर मिला है। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत ओडिशा के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

अपनी सरकार के दो साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए, माझी ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण ओडिशा निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बनकर उभरा है।

जन-कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। हाल ही में हुए जी7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की सफल भागीदारी के लिए उन्हें बधाई देते हुए, माझी ने कहा कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद यह दिखाता है कि दुनिया के मंच पर भारत का समय आखिरकार आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार 'विकसित ओडिशा' और 'विकसित भारत' के साझा विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम करना जारी रखेगी।

--आईएएनएस

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