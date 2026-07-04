राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग, संजय राउत ने किया आंदोलन का ऐलान

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में रविवार को मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

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संजय राउत ने कहा कि इस दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। हम भगवान राम में आस्था रखने वाले सभी लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में संजय राउत ने कहा, "आरोप हैं कि भगवान राम और माता सीता के गहने तथा मंदिर में चढ़ाया गया दान गायब हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राम मंदिर आंदोलन के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के दौरान भी कई शिवसैनिकों ने हिंदुओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई।"

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया, "उस समय भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता घरों में बैठे थे, जबकि हम सड़कों पर थे, इसलिए उनसे यह पूछना हमारा अधिकार है कि राम मंदिर के चंदे और गहनों के दुरुपयोग के पीछे कौन है?"

अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा, "उन्होंने संयम और धैर्य रखने की बात कही है, लेकिन अगर हमने धैर्य ही रखा होता, तो क्या राम मंदिर बन पाता? इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे बयान उन्हें शोभा नहीं देते।"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को हिंदू समाज से संयम बरतने की अपील की। संघ ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के मुद्दे का इस्तेमाल कर धर्म और समाज को बदनाम करने की कोशिश करने वाली राष्ट्र-विरोधी ताकतों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की।

राउत ने कहा, "चोरी के मामले में पूरे मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "चाहे महाकाल मंदिर हो, केदारनाथ हो या दूसरे मंदिर, हर जगह भाजपा से जुड़े लोगों का दखल है। उन्होंने मंदिरों पर कब्जा कर लिया है और भगवान के नाम पर लूट कर रहे हैं। यही उनका हिंदुत्व है। लोग हिंदुत्व के नाम पर उन्हें वोट देते हैं, लेकिन बदले में वे हिंदुओं का ही शोषण कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी