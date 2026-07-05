राम मंदिर पर भ्रम फैलाना बंद करें अखिलेश, सपा राज में रामभक्तों पर चली थीं गोलियां : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, 5 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले की सरकार और ट्रस्ट दोनों स्तर पर निष्पक्ष जांच जारी है और कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तथ्यों की अनदेखी कर भ्रामक और मनगढ़ंत बयान देकर राम मंदिर के मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सपा शासनकाल में रामभक्तों पर हुई गोलीबारी का भी जिक्र करते हुए विपक्ष को अपनी पुरानी भूमिका याद रखने की नसीहत दी।

उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि भगवान श्रीराम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सरकार और ट्रस्ट दोनों की तरफ से निरंतर जांच प्रक्रिया जारी है। कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। ऐसे में सपा बहादुर अखिलेश यादव अपनी ओछी राजनीति के चलते लगातार श्रीराम मंदिर पर भ्रामक और मनगढ़ंत बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रभु श्रीराम जी के नाम पर राजनीति नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा और जवाबदेही की जरूरत है। सपा शासनकाल में निहत्थे रामभक्तों का खून बहा था, सपा बहादुर को उसे भी याद रखना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी के मुद्दे पर भाजपा और मंदिर प्रबंधन को घेरते हुए कहा था कि यह मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है और इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन इस विषय पर आपस में चर्चा कर रहे हैं तथा जनता सच्चाई को समझ चुकी है। उनके अनुसार, इस पूरे प्रकरण ने लोगों की श्रद्धा और विश्वास पर गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने एआई-निर्मित वीडियो साझा कर चुके हैं। वीडियो के साथ उन्होंने, "क्या फिर से चले गए वनवास?" लिखते हुए सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। उनके इस पोस्ट के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी