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भारत समाचार

रामलला झूलनोत्सव 28 अगस्त तक चलेगा: राजकुमार दास

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(Updated )
रामलला

अयोध्या, 15 अगस्त (आईएएनएस)। राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि राम लला झूलनोत्सव आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुबेर टीला तक विशेष पालकी यात्रा निकाली जाएगी, शाम की आरती से पहले रोजाना झूला दर्शन होंगे, और मंदिर के पुजारियों के लिए पीले रेशमी कपड़ों का नया ड्रेस कोड लागू होगा। ऐसी स्थिति में सभी से आग्रह है कि वे इस मौके के साक्षी बनें।

राजकुमार दास ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के शुभ दिन की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। उसे लेकर सभी देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। हम साधु-संतों की ओर से देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। यह दिन हम सभी लोगों के लिए मायने रखता है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था।

इसके अलावा, उन्होंने रामलला झूलनोत्सव पर भी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, इसे सनातन धर्म का स्वर्णिम काल माना जाएगा। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद वो ईश्वरीय वैभव में अवतरित हुए हैं। यह देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। पुरानी पीढ़ियां संघर्ष करके चली गईं। ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी का सौभाग्य है कि उन्हें खास मौके का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह हम सभी लोगों के लिए बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में मेरा सभी युवा पीढ़ी के लोगों से आग्रह है कि वो यहां आकर जरूर दर्शन करें।

उन्होंने कहा कि मैं सनानत धर्म का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को झूलनोत्सव की बधाई देता हूं। यह हम सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक मौका है, जिसका उन्हें गवाह बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह पल उन्हें समृद्धि करने की दिशा में अभूतपूर्व मार्ग प्रशस्त करेगा।

राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुजारियों का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया। ड्रेस कोड के संबंध में पूर्व की बैठक में ही फैसला किया गया, जिसे अब जल्द ही जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी पुजारी ड्रेस कोड में रहेंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी