राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कारण कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम टला : गोपाल मंडल

पटना, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ ​​गोपाल मंडल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं।

पटना में पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम के पोस्टर दिखने के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं।

मंडल ने कहा कि उन्हें गुरुवार को कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कारण कार्यक्रम टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी तारीख दी जाएगी और वे तब कांग्रेस में शामिल होंगे।

गोपाल मंडल ने 2005 से 2020 तक जदयू के टिकट पर गोपालपुर सीट जीती थी और उन्हें नीतीश कुमार का पुराना सहयोगी माना जाता था।

हालांकि, पार्टी ने उन्हें 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

पोस्टर और मंडल के बयान के बावजूद, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर उनके शामिल होने की पुष्टि नहीं की है।

कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर मंडल राज्य मुख्यालय में शामिल हो रहे होते, तो आम तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचित किया जाता।

कांग्रेस में उनके शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि उनके ऐसा करने की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

अगर वे शामिल होते हैं, तो मंडल कांग्रेस को भागलपुर-नवगछिया क्षेत्र में एक जाना-माना राजनीतिक चेहरा दे सकते हैं, जहां उन्होंने कई वर्षों से अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखी है।

मंडल अक्सर विवादित बयानों और अजीब सार्वजनिक घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। उनके पिछले विवादों में पिस्तौल से जुड़ी एक घटना और एक अन्य घटना शामिल है, जिसमें उन्हें तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरगारमेंट्स में देखा गया था।

2025 के चुनाव के लिए टिकट न मिलने के बाद जदयू के साथ उनके संबंध भी काफी खराब हो गए थे। चुनाव हारने के बाद भी वे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और नियमित रूप से राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों पर बयान देते रहे हैं।

--आईएएनएस

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