राजद अपनी आखिरी सांस ले रहा, लालू यादव को पार्टी भंग कर देना चाहिए: शाहनवाज हुसैन

पटना, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को बिहार की राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में कथित अंदरूनी कलह, युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद, बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के आरोप, ई20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी की आलोचना, झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर की टिप्पणियों पर अपनी बेबाक राय रखी।

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राजद में अंदरूनी कलह को लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी की स्थिति अब बेहद खराब हो गई है और लालू प्रसाद यादव को पार्टी भंग करने पर विचार करना चाहिए। राजद के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही गाली-गलौज, आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे पर शक कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। शाहनवाज हुसैन ने एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण के कमजोर होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव में पार्टी के वोटों के दूसरी तरफ जाने का असर दिखाई दिया और राजद की स्थिति कमजोर हुई है।

भाजपा नेता ने दावा किया कि राजद अब मुख्य रूप से पटना स्थित वीरचंद पटेल मार्ग के पार्टी कार्यालय और लालू प्रसाद यादव के आवास तक सीमित रह गया है। गांव-गांव में पार्टी के कार्यकर्ता राजद छोड़ रहे हैं।

तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका मन भी बिहार में नहीं लगता। बिहार का मौसम भी अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार राज्य को यूरोप से बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। सम्राट चौधरी पांच साल में बिहार को यूरोप जैसा बनाने का काम करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के साथ संवाद को लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं से बेहतर तरीके से संवाद कर रहे हैं। युवाओं के मन में जो जिज्ञासा और सवाल हैं, उन्हें दबने नहीं देना चाहिए। युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। सर्वे में भी युवा वर्ग की पहली पसंद नरेंद्र मोदी को बताया गया है और मोदी युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं।

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के आरोपों पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो सरकार उस मामले में कार्रवाई करती है। सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर है और किसी भी घटना के बाद कार्रवाई की जाती है। यदि हत्या किसी निजी कारण, आपसी रंजिश या जमीन विवाद के चलते होती है, तब भी सरकार चुप नहीं बैठती। ऐसे मामलों में प्रशासन अपना काम करता है और आगे भी करता रहेगा।

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर भी शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन राज्य की कांग्रेस और जेएमएम सरकार के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रयागराज के छात्रों की चिंता हो रही है, लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच वे नहीं पहुंचे और झारखंड में भी नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी केवल राजनीति करना चाहते हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राजनीतिक बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनता राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति और कथित दोहरे मानदंड को समझ रही है।

ई20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी की आलोचना पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल की पेट्रोल में मिक्सिंग केवल भारत में नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका और ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। राहुल गांधी के पास अब कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बाद विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है और इसी वजह से ई20 को लेकर राजनीति की जा रही है। ई20 के मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच जैसे होड़ लगी हुई है।

बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका और उनकी टिप्पणियों पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर उन्हें बांकीपुर से विधायक के तौर पर जीत मिली है तो उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब प्रशांत किशोर के पास जनता के लिए काम करने का अवसर है और उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान विकास पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर की टिप्पणियों पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एक पिछड़े समाज से आने वाले युवा नेता के मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करना उचित नहीं है। सम्राट चौधरी दिन-रात बिहार की सेवा में लगे हैं। किसी पिछड़े समाज से आने वाले नेता के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद उन्हें बार-बार अपमानित करना और उनके खिलाफ अनर्गल बयान देना दुखद है। सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह से कथित एजेंडा चलाया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

--आईएएनएस

पीएसके