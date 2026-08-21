ग्रामीण नहीं चाहते उनके बच्चे असंस्कारी बनें, इसलिए सीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाया: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

जयपुर, 21 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के स्कूलों का दौरा करने का विरोध किया गया। बगरू इलाके में स्थित रामपुरा-कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में सीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे गांव के लोगों ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया और भगा दिया। आरोप है इस दौरान ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ग्रामीण नहीं चाहते असंस्कारी और मर्यादित भाषा उनके बच्चे सीखें, इसलिए विरोध किया है।

सीजेपी टीम पर हुए कथित हमले पर मंत्री मदन दिलावर ने आईएएनएस से कहा, "भाजपा हमेशा चाहती है कि राजस्थान के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वे सीखें और उन्हें मूल्यों पर आधारित और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। राजस्थान सरकार इसके लिए पूरे मन से काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस और सीजेपी को राजस्थान में हो रही यह तरक्की पसंद नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग लगातार तरक्की क्यों कर रहा है? राजस्थान क्यों आगे बढ़ रहा है? शिक्षा का क्षेत्र लगातार क्यों बेहतर हो रहा है? इसीलिए वे परेशान हैं और हमारे बच्चों को शिक्षित करने और स्कूलों को बेहतर बनाने की हमारी कोशिशों में रुकावट डालना चाहते हैं।

दिलावर सिंह ने कहा, "राजस्थान में सबसे अधिक अंक लाने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा हो रही है। बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए व्यवधान पैदा किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता जागरूक है। क्योंकि जंतर-मंतर पर सीजेपी ने गड़बड़ी की थी और अश्लील वातावरण बनाया था। यह सब टीवी पर ग्रामीणों ने देखा है, इसीलिए जागरूक जनता ने व्यवधान करने के लिए आए कॉकरोच पार्टी के लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मुझे भी जानकारी मिली है कि उन्होंने जबर्दस्त विरोध किया है और गांव में घुसने नहीं दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मुंह छिपा-छिपा कर भागे हैं। अपनी झेंप मिटाने के लिए मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं।"

मंत्री मदन दिलावर ने कहा, " चाहे गांव के लोग हों या शहर के, हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी, मूल्यों पर आधारित और बेहतरीन शिक्षा मिले। इस मामले में राजस्थान आगे है। अगर मैं तीन साल पहले की बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो शिक्षा के मामले में राजस्थान 14वें स्थान पर था। आज यह चौथे स्थान पर आ गया है।"

वहीं, मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, "कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सीजेपी के मास्क पहनकर इलाके में कई जगहों पर गड़बड़ी फैलाने की साज़िश रच रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सीजेपी के मास्क पहन रहे हैं और अपने ही लोगों पर पत्थर फिंकवा रहे हैं।"

--आईएएनएस

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