राजस्थान: सीएम भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में 807 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा और उद्घाटन किया

जयपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बीकानेर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, कृषि और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े लगभग 807 करोड़ रुपए के 90 विकास कार्यों की घोषणा की, उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने मेघासर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से पूरे बीकानेर में विकास को गति मिलेगी और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। प्रमुख घोषणाओं में लूनकरनसर में एक नए मिनी सचिवालय की स्थापना शामिल थी, जिसका मकसद प्रशासनिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाना है।

राज्य सरकार ने श्रीडूंगरगढ़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक उप-जिला अस्पताल और आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी घोषणा की। बीकानेर शहर के लिए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए म्यूजियम सर्कल पर एक नए ओवरब्रिज की घोषणा की।

अन्य घोषणाओं में बीकानेर पश्चिम में एक नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और एसपी मेडिकल कॉलेज में यूरो साइंसेज बिल्डिंग को मजबूत करना शामिल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेघासर उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि खाजूवाला के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल को उच्च-प्राथमिक स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। चक 610-200 आरडी, सत्तासर में डूडी पेट्रोल पंप के सामने और जीवन सिंह की ढाणी में भी नए सरकारी प्राथमिक स्कूलों की घोषणा की गई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 664 करोड़ रुपए के 74 पूरे हो चुके विकास कार्यों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।

इन परियोजनाओं में पीएम-कुसुम कंपोनेंट ए और सी के तहत 371 करोड़ रुपए से अधिक के 47 सोलर पावर प्लांट शामिल हैं। 105 करोड़ रुपए की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एमडीआर पालना-खाजूवाला, भुरसर-बल्लर और पूगल-माकेरी सड़कों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण शामिल है।

उद्घाटन किए गए अन्य कार्यों में हड्दान में 24 करोड़ रुपए का 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस), बीकानेर में कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में 15 करोड़ रुपए का विकास कार्य, बिछवाल में 5 करोड़ रुपए का मरुधरा बॉटनिकल गार्डन और मुकाम में 5 करोड़ रुपए की लागत से बना नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कुल 143 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 16 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

मुख्य परियोजनाओं में शेरूना में 98 करोड़ रुपए की लागत वाला 220 केवी जीएसएस और ट्रांसमिशन लाइन, और 36 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की लागत वाली बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की नई ऑफिस बिल्डिंग शामिल हैं।

गजसुखदेसर, बागसेऊ, लिलका, रताडिया, बिडासरिया, जखासर नया, रानेर और मिठाडिया में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कुल लागत से सब-हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग भी बनाई जाएंगी।

इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा ने वीर शिरोमणि मेघो जी (जिन्हें मेघसार का संस्थापक माना जाता है) की अष्टधातु से बनी घोड़े पर सवार मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मूर्ति आने वाली पीढ़ियों को त्याग, बहादुरी, साहस और देश सेवा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी।

इस कार्यक्रम में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायक और अन्य जन-प्रतिनिधि शामिल हुए।

सीएम शर्मा ने राज्य सरकार के कल्याणकारी उपायों के बारे में बात करते हुए कहा कि राजस्थान में पीएम-किसान सम्मान निधि की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में किसानों को बिजली बिल सब्सिडी के तौर पर 61,000 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की मदद दी गई है। रोजगार और भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई विशेष जांच दल (एसआईटी) ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद की है।

उन्होंने कहा कि 1.78 लाख से ज्‍यादा पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 1.32 लाख से ज्‍यादा अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर में घोषित और शुरू की गई परियोजनाएं जिले के लंबे समय के विकास में योगदान देंगी और साथ ही निवासियों के लिए बुनियादी ढांचे और जरूरी सेवाओं को बेहतर बनाएंगी।

--आईएएनएस

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