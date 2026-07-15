राजस्थान विधान सभा के ऐतिहासिक 75 वर्ष मेरे लिए भी अत्यंत गर्व का अवसर: ओम बिरला

जयपुर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा को एक ऐसी पाठशाला बताया जो राष्ट्रीय नेताओं को तैयार कर सकती है। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे जवाबदेही बनाए रखें, बहसों में सार्थक रूप से हिस्सा लें और जनता की बदलती उम्मीदों को पूरा करने के लिए पारदर्शिता अपनाएं।

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राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित 'अमृत मंथन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिड़ला ने कहा कि विधानसभा वह संस्था है जहां जन-प्रतिनिधि राज्य की नब्ज को सही मायने में समझते हैं।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में विधानसभा ही वह जगह है जहां आप राज्य की खूबियों, चुनौतियों, उम्मीदों, आलोचनाओं और कमियों को समझते हैं। सदन में चर्चा और बहस के जरिए सरकारों को बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है।"

विधानसभा को जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बताते हुए बिरला ने कहा, "आज की विधानसभा एक ऐसी पाठशाला है जो आपको राष्ट्रीय नेता बना सकती है। इस सदन से कई राष्ट्रीय नेता निकले हैं और विधानसभा में और भी कई नेताओं को तैयार करने की क्षमता है।"

विधायी कार्यवाही तक जनता की पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि विधायकों की बहस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि नेताओं की आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकें।

उन्होंने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से आग्रह किया कि वे विधायकों की बहस को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल के भीतर सभी विधानसभाओं के विधायकों की बहस ऑनलाइन उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति का नाम सर्च करते ही उसकी बहसें सामने आ जानी चाहिए।"

बिरला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शासन के स्वरूप और जनता की उम्मीदों में काफी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, "समय बदल गया है। लोग अब जवाबदेह सरकार और जवाबदेह जन-प्रतिनिधियों की उम्मीद करते हैं। मतदाता पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उन लोगों से जवाब चाहते हैं जिन्हें वे चुनते हैं। जो नेता इन गुणों को अपनाते हैं और उन पर खरा उतरते हैं, वे ही सफल होंगे।"

विधायक के तौर पर अपनी यात्रा को याद करते हुए बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में लौटने पर पुरानी यादें ताजा हो गईं और वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधायी कामकाज के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे थे।

विधायक से सांसद बनने के अपने सफर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 500 ​​से अधिक सदस्यों वाली संसद में अपनी पहचान बनाना, 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था।

उन्होंने कहा, "पहली पाठशाला जीवन के लिए सबक देती है और मुझे वे सबक इसी पाठशाला से मिले।"

बिरला ने वह सलाह भी साझा की जिसने पीठासीन अधिकारी के तौर पर उनके कामकाज को आकार दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर को कार्यवाही के दौरान कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुर्सी की गरिमा कम होती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को भी यही सलाह दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि पीठासीन अधिकारी को कभी भी अपने चेहरे पर तनाव नहीं दिखाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "एक कार्यकर्ता ने मुझे सलाह दी थी कि कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को कभी भी अपने चेहरे पर तनाव नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उस सलाह का पालन किया और हमेशा शांति और संयम के साथ कार्यवाही चलाने की कोशिश की है।"

इस बात पर जोर देते हुए कि हंगामा करना नेतृत्व की पहचान नहीं है, बिरला ने कहा कि सदन में हंगामा करने से कोई नेता नहीं बनता। हालांकि, जो विधायक बहस में सोच-समझकर योगदान देते हैं, उनके भाषणों के बाद भी उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है।

उन्होंने कहा, "जब हम पूर्व विधायकों की बहसें पढ़ते हैं, तो हम उनकी चर्चाओं से सीखते रहते हैं। मैंने वरिष्ठ नेताओं के विचारों, तर्कों और व्यवहार से सीखा है, और आज भी सीख रहा हूं।"

--आईएएनएस

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