राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आईएमडी ने अगले सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

जयपुर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है और कई क्षेत्रों में आईएमडी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने शुक्रवार को आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान में पूरी तरह सक्रिय हो गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले सप्ताह तक राज्य भर में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है।

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उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान और आस-पास के क्षेत्रों के ऊपर भी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं, मानसून राज्य के ज्यादातर भागों में सक्रिय है।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में पिछले 24 घंटे में मध्यम से कहीं-कहीं भारी स्तर की बारिश रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश सांभर-जयपुर में 84 एमएम दर्ज की गई है। इसके साथ ही अभी भी पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा।

उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिकांश राज्य में मध्यम से तेज, तो कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। खासकर उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं, जहां कहीं-कहीं भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना अगले 4-5 दिन बनी रहेगी।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बिकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी दिनों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी केवल कुछ ही स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। अगले एक सप्ताह राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं, राज्य के बाकी इलाकों में भी मानसून के आने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम