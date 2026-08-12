ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

राजस्थान में अभी तक 10.96 फीसदी कम हुई बारिश, बदला बारिश का पैटर्न

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
राजस्थान

जयपुर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान में पिछले दो दिनों में औसतन लगभग 20 मिमी बारिश हुई है, जिससे लंबे समय से बारिश की कमी झेल रहे राज्य के कई हिस्सों को राहत मिली है।

हालांकि, हाल की बारिश के बावजूद राज्य में कुल बारिश अभी भी सामान्य से कम दर्ज की जा रही है और अलग-अलग जिलों और डिवीजनों में इसमें काफी अंतर है। इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में 242.63 एमएम बारिश हुई है, जबकि उम्मीद 272.49 एमएम की थी। इस तरह राज्य में कुल बारिश में 10.96 प्रतिशत की कमी है।

अब तक सात जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि 18 ज़िलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। वहीं, 16 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है, जिससे राज्य में बारिश के अलग-अलग पैटर्न का पता चलता है।

हाल ही में हुई दो दिन की बारिश से कई इलाकों में बारिश की स्थिति में सुधार हुआ है, खासकर उन जगहों पर जहां बारिश की भारी कमी थी। हालांकि, इस बारिश का फायदा पूरे राज्य में एक जैसा नहीं मिला है।

कोटा और उदयपुर डिवीजन उन इलाकों में शामिल हैं, जहां सामान्य से कम बारिश का सबसे अधिक असर पड़ा है। इन डिवीजनों में आम तौर पर मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है, लेकिन हाल ही में हुई भारी बारिश के बावजूद यहां अब भी कमी बनी हुई है।

जिन इलाकों में बारिश का स्तर मौसम के औसत से कम रहता है, वहां बारिश का असमान वितरण खेती, जल संसाधनों और ग्रामीण आजीविका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

इस साल राज्य में कुल बारिश पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफी कम रही है। पिछले साल इस समय तक राजस्थान में 410.76 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा 242.63 मिमी है। यह बड़ा अंतर इस मौसम में मानसून की असमान प्रगति को दर्शाता है।

हालांकि, हाल ही में हुई बारिश से सूखे से प्रभावित कई इलाकों को काफी राहत मिली है और उम्मीद है कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी की नमी और पानी की उपलब्धता में सुधार होगा।

राज्य के कुछ हिस्सों में और बारिश होने का अनुमान है, इसलिए आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति यह तय करने में अहम होगी कि क्या राजस्थान अपनी बाकी बारिश की कमी को पूरा कर पाएगा या नहीं।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम