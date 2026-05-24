राजस्थान के ताप विद्युत संयंत्रों ने बिना विलंब शुल्क के कोयले की अनलोडिंग में रिकॉर्ड बनाया

जयपुर, 23 मई (आईएएनएस)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) ने एक महत्वपूर्ण परिचालन उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इसके सूरतगढ़ और छाबड़ा ताप विद्युत स्टेशनों ने बिना किसी विलंब शुल्क के कोयले की रैक की निरंतर अनलोडिंग में रिकॉर्ड बनाया है।

आरवीयूएनएल के अनुसार, 1,500 मेगावाट सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (6x250 मेगावाट) ने 4 सितंबर, 2025 और 23 मई, 2026 के बीच बिना विलंब शुल्क के 750 से अधिक कोयला रैक उतारे।

इसी प्रकार, 1,000 मेगावाट की छाबरा थर्मल पावर परियोजना (4x250 मेगावाट) ने 2 नवंबर, 2025 और 23 मई, 2026 के बीच बिना विलंब शुल्क के 521 कोयला रैक उतारे।

निर्धारित समय सीमा के भीतर कोयले से भरी रेलगाड़ियों को खाली न करने पर रेलवे द्वारा विलंब शुल्क लगाया जाता है।

अधिकारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय दोनों ताप विद्युत स्टेशनों पर कोयला प्रबंधन प्रणालियों के कुशल संचालन और रखरखाव के साथ-साथ 24 घंटे कोयला उतारने के कार्यों में लगे कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को दिया।

इस उपलब्धि ने आरवीयूएनएल के सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जहां 27 फरवरी से 27 जुलाई, 2025 के बीच बिना विलंब शुल्क के 485 कोयले की रैक उतारी गई थीं।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि के लिए दोनों विद्युत स्टेशनों के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निगम के अंतर्गत आने वाले अन्य बिजली संयंत्र भी परिचालन दक्षता में इसी तरह के मानदंड स्थापित करना जारी रखेंगे।

ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने भी इस उपलब्धि की सराहना की और आरवीयूएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देवेंद्र श्रृंगी और उनकी टीम को बधाई दी।

उन्होंने सभी बिजली उत्पादन केंद्रों को बेहतर परिचालन पद्धतियों को अपनाने, टीम वर्क को मजबूत करने और प्रदर्शन के और भी उच्च मानकों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देवेंद्र श्रृंगी ने इस उपलब्धि को प्रभावी प्रबंधन और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया।

उन्होंने कहा, "यह रिकॉर्ड हमारी टीमों की कड़ी मेहनत, समन्वय और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।"

इस उपलब्धि को ईंधन प्रबंधन में सुधार लाने, परिचालन लागत को कम करने और राजस्थान भर में विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

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