राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 बेंच का किया गठन, तीन दिन जयपुर में रहेंगे सभी 39 जज

जयपुर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। एक अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के सभी 39 जज शुक्रवार को जोधपुर स्थित मुख्य पीठ और जयपुर बेंच से जुड़े मामलों की सुनवाई जयपुर से करेंगे। दिन की कार्यवाही के लिए हाईकोर्ट ने चार बड़ी बेंच, छह डिवीजन बेंच और पंद्रह सिंगल बेंच का गठन किया है। जोधपुर मुख्य पीठ से जुड़े मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए होगी।

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यह खास इंतजाम इसलिए किया गया है क्योंकि सभी जज शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन पर शुक्रवार शाम से शुरू होने वाली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अगले तीन दिनों तक जयपुर में रहेंगे। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ देशों के जज, सीनियर वकील, मध्यस्थ, विद्वान और पॉलिसी बनाने वाले कई जाने-माने लोग शामिल होंगे।

रोस्टर के तहत एक बड़ी बेंच, तीन डिवीजन बेंच और चार सिंगल बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोधपुर मुख्य पीठ से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।

जयपुर बेंच में दायर मामलों के लिए तीन बड़ी बेंच, तीन डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंच बनाई गई हैं। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि सभी जजों के जयपुर में होने के बावजूद न्यायिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

बड़ी बेंच कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर सुनवाई करेंगी, जिनमें क्या वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आचार्य धर्मेंद्र और अन्य द्वारा 1989 से लंबित याचिकाएं, जो राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच परिसर में मनु की मूर्ति लगाने से संबंधित हैं और पाक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे दोषियों और नाबालिगों के साथ रेप के दोषियों की ओपन जेल में ट्रांसफर के लिए पात्रता से जुड़े कानूनी मुद्दे शामिल हैं।

इनमें से कई मामलों में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और उच्च पीठों के निर्णयों से आधिकारिक व्याख्याएं मिलने की उम्मीद है, जो भविष्य में इसी तरह के मामलों के निपटारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं।

यह विशेष बैठक न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उच्च न्यायालय को नियमित कार्यवाही जारी रखने में मदद मिलती है जबकि सभी न्यायाधीश जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

--आईएएनएस

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