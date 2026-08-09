राजस्थान एटीएस ने आतंकी कनेक्शन के आरोप में टोंक के एक युवक को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने टोंक के रहने वाले वासित नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। उस पर एक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का शक है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब सुरक्षा एजेंसियां ​​राज्य में सक्रिय संभावित आतंकी नेटवर्क की जांच-पड़ताल कर रही हैं।

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सूत्रों के मुताबिक वासित को पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया और आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या वह पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े किसी हैंडलर के संपर्क में था।

एटीएस की टीमों ने जांच के तहत टोंक में वासित के घर पर भी तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल डिवाइस और बैंक खातों व वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी जब्त की।

तलाशी में मिली चीजों की जांच की जाएगी, क्योंकि जांचकर्ता संदिग्ध संबंधों की प्रकृति और दायरे का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े लोगों या नेटवर्क के साथ किसी भी संभावित संबंध का पता लगाने के लिए डिजिटल बातचीत और वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच करने की उम्मीद है।

वासित को हिरासत में लेने या उस पर लगे खास आरोपों के बारे में राजस्थान एटीएस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच चल रही है और संगठन के साथ उसके संबंधों की असल प्रकृति का अभी पता लगाया जाना बाकी है।

इससे पहले जून में राजस्थान एटीएस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से =संबंधों के आरोप में जयपुर की रहने वाली बबीता धाकड़ को गिरफ्तार किया था। उसे खदीजा नाम से भी जाना जाता था।

जांचकर्ताओं का आरोप था कि धाकड़ सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। जांच के तहत उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑनलाइन बातचीत की जांच की गई थी।

मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी इलाके की रहने वाली और जयपुर में रह रही धाकड़ को तब गिरफ्तार किया गया था, जब खुफिया जानकारी से भारत के बाहर मौजूद चरमपंथी तत्वों के साथ संदिग्ध संपर्क का पता चला था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी