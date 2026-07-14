राजौरी : सीसीटीवी में दो संदिग्धों की तस्वीरें मिलने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, जंगलों में तलाश जारी

राजौरी, 14 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार को एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई थाना मंडी इलाके में सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां दिखाई देने के बाद शुरू की गई। सुरक्षा बलों का उद्देश्य संदिग्धों की पहचान करना और उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।

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सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी), भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने इलाके में मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने भंगई, हसप्लोट, करयोट, कोपरा टॉप समेत आसपास के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है।

अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी में दिखाई दिए दोनों संदिग्धों की गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। हालांकि, अभी तक सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की गई है कि फुटेज में नजर आ रहे व्यक्ति आतंकवादी ही हैं।

सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की है। अभियान के दौरान जंगलों, संभावित ठिकानों और आने-जाने वाले रास्तों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं।

राजौरी और आसपास के इलाकों में पहले भी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बल सतर्क रहे हैं। इसी को देखते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी मिलने का इंतजार है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, संदिग्धों की पहचान और उनकी गतिविधियों से जुड़ी अधिक जानकारी सामने आने की संभावना है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम