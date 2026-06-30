राजगढ़ में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और लखपति दीदी समूहों को इलेक्ट्रिक व्हीकल वितरित

राजगढ़, 30 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल और लखपति दीदी समूह को इलेक्ट्रिक व्हीकल वितरित किए।

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सीएम मोहन यादव मंगलवार को राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भैंसवामाता क्षेत्र स्थित पवित्र दूध तलैया में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की। उन्होंने भैंसवामाता एवं माता बिजासन से प्रदेश की सुख, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने हरित भारत का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने भैंसवामाता मंदिर के प्रस्तावित स्वरूप का अवलोकन किया तथा विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इससे पहले सीएम मोहन यादव का यहां पारंपरिक स्वागत किया गया।

मंदिर के प्रवेश द्वार पर आदिवासी नृत्य दल ने पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपनी आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चियों ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भरता की शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने ब्यावरा की पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट से तैयार किए जा रहे ईको ब्रिक्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का अनुकरणीय मॉडल है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लखपति दीदी समूहों को 11 इलेक्ट्रिक वाहनों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे अभियान जनसहभागिता से ही सफल होंगे।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी