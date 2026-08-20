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भारत समाचार

देश को हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना होगा कि उसे प्यार किया जाता है: राहुल गांधी

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(Updated )
देश

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि देश को हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना होगा कि उसे प्यार किया जाता है, चाहे उसका धर्म, जाति, उम्र या लिंग कुछ भी हो।

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 82वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'हरा भारत स्वराज' सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता ने भाजपा पर अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से कहती है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा आदिवासियों से कहती है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी और अगर वे विरोध करेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। भाजपा दलितों से कहती है कि उनके उत्पीड़न का कोई महत्व नहीं है। यही हमारे देश के साथ किया गया है।

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि इसे पलटना होगा और इस बात पर बल दिया कि देश में हर व्यक्ति को अपनेपन, प्यार और सम्मान का एहसास होना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 'स्वराज' शब्द एक भारतीय अवधारणा है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद गलत तरीके से 'स्वतंत्रता' के रूप में किया जाता है।

उन्होंने कहा कि स्वराज का अर्थ है 'स्वयं पर शासन करना', और यह भी कहा कि एक व्यक्ति दूसरे को स्वतंत्रता तो दे सकता है, लेकिन स्वराज नहीं दे सकता।

स्वराज को स्वराज बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति इस मार्ग पर चले।

उन्होंने कहा कि गांधी जी (महात्मा गांधी) प्रत्येक प्राणी को एक अद्वितीय इकाई मानते थे, जिसका सत्य की ओर अपना-अपना मार्ग होता है।

उन्होंने आगे कहा कि गांधी की परिकल्पना कुछ मूलभूत बातों के बिना साकार नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि यह ऐसी शिक्षा प्रणाली के साथ साकार नहीं हो सकती जो इतनी महंगी है। यह ऐसी परीक्षा प्रणाली के साथ साकार नहीं हो सकती जो इतनी अनुचित है। यह ऐसी वित्तीय प्रणाली के साथ साकार नहीं हो सकती जिस पर दो-तीन लोगों का एकाधिकार है। यह ऐसी राजनीतिक प्रणाली के बिना साकार नहीं हो सकती जो देश के भीतर तक गहराई से पहुंचती हो। इसलिए वास्तव में आपको यही करना होगा।

--आईएएनएस

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छात्रों और युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज भारत में वैचारिक संघर्ष यह है: व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि इस देश में सभी के लिए सत्य वही है। इसीलिए वे प्रतिदिन छात्रों पर हमले करते हैं।

--आईएएनएस

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