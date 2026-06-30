राहुल गांधी देश के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं: संजय सरावगी

पटना, 30 जून (आईएएनएस)। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक टाइम पाइस नेता हैं।

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संजय सरावगी ने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी देश के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। जिस तरह से वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उसे देखते हुए उनके भाषणों में देश को लेकर एक तरह की गंभीरता दिखनी चाहिए थी। अफसोस की बात है कि उनमें किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिख रही है। कब वो देश के अंदर आते हैं और कब बाहर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसी को देखते हुए अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें टाइम पाइस नेता कहा है, तो बिल्कुल ठीक ही कहा है।

वहीं, महाराष्ट्र में एनटीए के पेपर लीक मामले को लेकर भी संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, इस मामले में किसी भी हाल में आरोपी नहीं बचना चाहिए। बिहार से भी एक गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र सरकार को बिहार सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। जिस किसी ने भी ऐसा किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव से सरकार के बारे में अच्छा बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सम्राट चौधरी सरकार के नेतृत्व में हफ्ते में दो बार शिविर लग रहा है, जिसमें लाखों लोगों की समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है। इस शिविर में लाखों आवेदन किया जा रहा है, जिसके लिए समाधान का मार्ग तलाशा जा रहा है। माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास की बात हो रही है। अपराध को जड़ से खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है।

वहीं, संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स में मिले सर्वोच्च सम्मान पर भी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में 33वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इकलौते ऐसा राजनेता हैं, जिन्हें इतने ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए हैं। यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी विदेशी नीति, आर्थिक नीति और सैन्य नीति का प्रभाव पूरी दुनिया में है, इसलिए उन्हें पसंद किया जा रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार यह इकलौता ऐसा मामला है, जिसमें तीन दिनों के अंदर न्यायिक जांच का ऐलान किया गया है। प्रथम कैबिनेट में न्यायिक आयोग बनाया गया है। इसके बाद दूसरे दिन विकास प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, वो तुरंत चौबीस घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद भरत तिवारी के परिवार से मिले। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती थी, जो सीएम ने की।

--आईएएनएस

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