राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं ने किया हमला, पप्पू यादव पर साक्षी महाराज ने कहा-सदन में 'कालनेमि' कहा जा रहा था

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। वहीं, कई नेताओं ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के साधु के वेश पर निशाना साधा है।

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भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "पुलिसवालों पर हमला और उन्हें लगी चोटें एक ऐसा मामला है, जिसमें हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उनके भी परिवार हैं उनके भी बच्चे हैं, और उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। यह समझना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर बात की है। हम युवाओं का सम्मान करते हैं लेकिन अगर ऐसे प्रदर्शन के पीछे क्रिमिनल्स शामिल हैं और मर्डर व रेप जैसे गंभीर क्राइम के आरोप झेल रहे लोग पुलिसवालों पर हमला करने में शामिल हैं, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है।"

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "हमने बार-बार देखा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां भारतीय सेना या पुलिस बलों का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। चाहे एयरस्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, वे सवाल उठाते रहते हैं और हमारे विदेशी दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। दुर्भाग्य से, आज कांग्रेस नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय नियमों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।"

अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैंने लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 222 और रूल 223 के तहत नोटिस दिया है और स्पीकर से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सदन के अंदर राहुल गांधी देश के गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सदन के अंदर मीडिया को 'पलटू' कहती हैं, और बाहर राहुल गांधी मीडिया को 'भाजपा वाले' कहते हैं और देश की पुलिस पर सवाल उठाते हैं।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "परीक्षा पेपर लीक करने वालों और गलत तरीकों से काबिल विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने वालों को पीढ़ियों तक इसका पछतावा होगा। पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इतना सख्त कानून बनाया गया है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हो चुका है और मैं दोनों हाउस के सभी सदस्यों को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस ने भी ऐसे बिल का विरोध किया था। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने इस बिल का विरोध करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले बन गए हैं, चाहे वे बोलें या न बोलें। इन दोनों ने होम मिनिस्टर पर जो आरोप लगाए हैं और गाली-गलौज की है, उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।"

पप्पू यादव के वेश को लेकर भाजपा सांसद बृजलाल ने कहा कि पप्पू यादव का इतिहास है, इसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं। इस तरह का ड्रामा साधु-संतों और हिंदू धर्म का अपमान है। पप्पू यादव याद रखें कि संत समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा।"

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साधु वेश को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, "उन्होंने भगवा का अपमान किया है। इसीलिए उन्हें सदन में 'कालनेमि' भी कहा जा रहा था।"

भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "विपक्ष सिर्फ लोगों का कीमती समय, सरकार का पैसा और रिसोर्स बर्बाद करने में विश्वास रखता है। पिछले 10 दिनों में यह साबित हो गया है कि विपक्ष न तो संसद में चर्चा चाहता है और न ही कोई काम। उनका काम सिर्फ हंगामा करना, अव्यवस्था, अशांति और लोगों में भ्रम फैलाना है।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम