राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा आज, अभनपुर ट्रेनिंग कैंप में पार्टी नेताओं से करेंगे बातचीत

रायपुर, 21 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को छत्तीसगढ़ के अभनपुर में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, जहां उनके पार्टी नेताओं से बातचीत करने के साथ ही संगठनात्मक ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित भी करने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के बाद शाम 6:40 बजे वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ओर से जिला अध्यक्षों के लिए अभनपुर में आयोजित की जा रही ट्रेनिंग कैंप शनिवार को शुरू हुआ। इसे आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से पहले पार्टी के जमीनी स्तर के ढांचे को मजबूत करने की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

इस दौरान जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर पर काम करने के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रोग्राम में प्रैक्टिकल गतिविधियां भी शामिल हैं, जैसे फिल्ड विजिट, वॉलंटियर का काम और स्थानीय मुद्दों का सीधा अनुभव लेने के लिए गांवों में एक रात बिताना।

पार्टी के जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर पर अपनी असरदार मौजूदगी बनाने के लिए अलग-अलग समसामयिक मुद्दों और राजनीतिक रणनीतियों पर एक्सपर्ट की सलाह भी दी जा रही है।

पार्टी सूत्रों ने इस कैंप को जमीनी स्तर से ऊपर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत अहम बताया है। इसका मकसद एक मजबूत कैडर तैयार करना है जो जमीनी स्तर पर लोगों को प्रभावी ढंग से एकजुट कर सके और जनता से बेहतर ढंग से जुड़ सके।

ट्रेनिंग की देखरेख के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। पार्टी के राज्य प्रभारी सचिन पायलट, प्रभारी सचिव एस.के. संपत, जरीता लैतफलांग और विजय जांगिड़ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंचे हैं।

एआईसीसी कोच सचिन राव अपनी टीम के साथ जिला अध्यक्षों के लिए खास ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्ष अभनपुर में ट्रेनिंग वाली जगह पर इकट्ठा हुए हैं, जो राज्य इकाई की एक बड़ी संगठनात्मक कोशिश है।

राहुल गांधी के इस दौरे से भविष्य की चुनावी लड़ाइयों से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। पार्टी लीडरशिप को उम्मीद है कि कैंप के दौरान दी गई सघन ट्रेनिंग और रणनीतिक सलाह से राज्य में संगठन का प्रदर्शन बेहतर होगा और चुनावी नतीजे भी अच्छे आएंगे।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी