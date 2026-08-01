राहुल गांधी भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत दिखा रहेः शहजाद पूनावाला

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने शनिवार को निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा साधु के वेश में चंदा मांगने का विरोध करते हुए गंभीर आरोप लगाया है।

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पूनावाला ने संसद परिसर में पप्पू यादव के प्रदर्शन और राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा चंदा देने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "राहुल गांधी बेशर्मी से हिंदुओं से नफरत करते हैं। एक पार्टी के प्रति अपनी नफरत में वे भारत और हिंदुओं के प्रति भी नफरत दिखाते हैं।"

शहजाद पूनावाला ने वीडियो में कहा, "किसी मुद्दे को उठाने और पूरे हिंदू समाज को निशाना बनाने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने में फर्क है। संसद परिसर के अंदर जो हुआ – जब पप्पू यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, वह बेवकूफी भरा और शर्मनाक था। पप्पू यादव साधु के वेश में आए और राम मंदिर चंदा घोटाले के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। यह मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है और इसे उठाया जाना चाहिए। लेकिन चोरी के आरोपी, जो अब जेल में हैं, न तो संत थे और न ही साधु। तो फिर विरोध प्रदर्शन को इस तरह दिखाने के लिए गेरुआ कपड़ों का इस्तेमाल क्यों किया गया?"

पूनावाला ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए सांकेतिक नाटक का भी जिक्र किया और कहा, "नाटक में सब कुछ साफ दिख रहा है। राहुल गांधी दान देते हैं, फिर पप्पू यादव उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, और बाद में सब लोग उन्हें पीटने लगते हैं।"

राहुल गांधी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड, मस्जिद ट्रस्ट और चर्च ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों के कई मामले सामने आए हैं। क्या आपमें मौलवी का वेश धारण करके केरल विधानसभा में ऐसा ही नाटक करने की हिम्मत है?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर कल कोई टोपी पहने व्यक्ति को मुख्य पात्र बनाकर आतंकवाद को दिखाए, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? उनका मकसद सिर्फ राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाना नहीं था। पहले वे 'रोम, रोम' कहते थे और अब, राजनीतिक कारणों से, उन्होंने 'राम, राम' कहना शुरू कर दिया है।"

पूनावाला ने अपनी बात खत्म करते हुए आरोप लगाया कि, "वे कभी भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें धर्म में कोई आस्था नहीं है, वे केवल वोट-बैंक की राजनीति में विश्वास करते हैं। चुनावी फायदे के लिए, वे बार-बार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं।"

बता दें कि 31 जुलाई को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए दान में कथित हेराफेरी को लेकर संसद में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था।

--आईएएनएस

ओपी/एएस