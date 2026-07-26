राहुल गांधी बचकाना राजनीति छोड़ें, कर्नाटक पेपर लीक पर माफी मांगें : भाजपा सांसद दिनेश शर्मा

नई दिल्‍ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रह्लाद जोशी के शिक्षा मंत्री का पद संभालने, छात्र विरोध पर राहुल गांधी के पत्र पर प्रतिक्रिया दी।

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सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव का दौर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के दौरान आया। अगर किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई कमी रही भी, तो उसे दूर किया गया। उनका कार्यकाल सुधारों वाला रहा। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी एक अनुभवी, परिपक्व राजनेता और कुशल प्रशासक हैं। जहां भी रहे हैं, अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। वह जिस तरह से सब विभागों में सफल रहे हैं, शिक्षा में भी रहेंगे।"

विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने पर दिनेश शर्मा ने कहा, "राहुल गांधी बेसब्र हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने टकराव वाली रणनीति अपनाने का फैसला किया है। वे अब लगभग 58-60 साल के हैं, इसलिए उन्हें बचकाना व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अगर वे दूसरों पर बेमतलब कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उन्हें कर्नाटक में पेपर लीक के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और राज्य के शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। अमर्यादित व्‍यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए बहुत खतरनाक हो गया है।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर कि अगला प्रधानमंत्री 80 साल का नहीं, बल्कि कोई युवा व्यक्ति होना चाहिए, भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "वे अब ऐसी उम्र में हैं जब उन्हें यह मान लेना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जितना काम करते हैं, उसका एक-चौथाई काम करने की क्षमता भी उनमें नहीं है। किसी व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, अनुभव और भारत के प्रति समर्पण ही एक प्रशासक के सबसे बड़े गुण होते हैं। इन सभी गुणों में हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी