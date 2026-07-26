राहुल गांधी 1 अगस्त को तमिलनाडु का दौरा करेंगे: मणिक्कम टैगोर

चेन्नई, 26 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. मणिक्कम टैगोर ने रविवार को घोषणा की कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 1 अगस्त को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। उन्होंने इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य भर के समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

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यह घोषणा टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से की। इससे पहले उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि की थी।

हालांकि कार्यक्रम और यात्रा विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं। टीएनसीसी ने कांग्रेस नेता के भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

अपने संदेश में टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु में पूरा कांग्रेस संगठन राहुल गांधी का उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक है।

उन्होंने इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और राज्य में कांग्रेस की पहुंच को मजबूत करने का अवसर बताया।

टैगोर के अनुसार, राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अवसरों की सुरक्षा का लगातार समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि ये मुद्दे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

टीएनसीसी प्रमुख ने कहा कि यह दौरा पार्टी पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को नई प्रेरणा देगा और उन्हें तमिलनाडु भर के लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत राज्य में पार्टी के भावी राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी।

औपचारिक स्वागत करते हुए मणिक्कम टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु की जनता और राज्य का पूरा कांग्रेस परिवार राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उत्सुक था।

उन्होंने कहा कि यह दौरा तमिलनाडु के साथ कांग्रेस नेतृत्व की निरंतर भागीदारी और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टैगोर ने पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य को भी दोहराया और आशा व्यक्त की कि कांग्रेस पूरे देश में जनसमर्थन जुटाना जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 2029 के आम चुनाव के बाद राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1 अगस्त की यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रमों, जनसभाओं और बातचीत के बारे में विस्तृत जानकारी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी द्वारा आने वाले दिनों में घोषित किए जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/