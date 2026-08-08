रांची : परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की चेतावनी

रांची, 8 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने रांची में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच तथा छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग की।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रहे विवादों से झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।
एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि छात्र पिछले करीब 15 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि हम 15 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहां समर्थन करने आए हैं, लेकिन पुलिस विभाग ने हमें रोक दिया है। हमारी सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। पुलिस विभाग की ओर से रास्ते का रुख भी बदला जा रहा है। छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय आंदोलन को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।
एबीवीपी कार्यकर्ता अभिनव यदुवंशी ने कहा कि सरकार को सत्ता में आए काफी समय हो चुका है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों का समाधान नहीं हो पाया है। पेपर लीक से जुड़े मामलों और अन्य समस्याओं को लेकर विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन को दबाया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कभी नहीं डरेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही, हम विधानसभा का घेराव करने के लिए भी तैयार हैं।
प्रदर्शन को लेकर सीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकेश ने भी छात्रों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि बार-बार सामने आने वाली पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ उनका संगठन खड़ा है। वे छात्रों की मांगों का तब तक समर्थन करते रहेंगे, जब तक सरकार उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती। हम उन छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं जो जेपीएससी, जेएसएससी और बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं को लेकर यहां विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और तब तक उनका समर्थन करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगें मान नहीं लेती।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर अजय आर्यन ने कहा कि अधिकारियों की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों से अभी तक आधिकारिक तौर पर पूछताछ नहीं की गई है।
वहीं, छात्रों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी। लखनऊ में उन्होंने कहा कि जब भी किसी सरकार के सामने इस तरह का मुद्दा आता है तो संबंधित मामले की विस्तृत जांच के लिए एक टीम गठित की जानी चाहिए। हम सभी सरकारों से आग्रह करेंगे कि जब भी कोई मुद्दा सामने आए, तो एक टीम बनाई जानी चाहिए और संबंधित विभाग से जुड़ी विस्तृत जांच की जानी चाहिए।