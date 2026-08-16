पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने किया याद, बताया प्रेरणा स्रोत

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई दलों के नेताओं ने वाजपेयी के व्यक्तित्व, राजनीतिक दूरदर्शिता और देश सेवा को याद किया। उनका कहना है कि अटल आज भी राजनीति के लिए प्रेरणा हैं और उनकी नीतियां आज भी देश को दिशा दे रही हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत का कद और सम्मान ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। हर भारतीय को हो रहे विकास और दूरदर्शी नीतियों पर गर्व है, जिनकी दुनियाभर में तारीफ हो रही है।"

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा, "अटल जी सचमुच अपने आप में एक 'भारत रत्न' थे। युवा पीढ़ी को अटल जी के जीवन का अध्ययन करना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की राजनीति में एक चमकते सितारे हैं, जो अतीत में चमके, आज भी चमक रहे हैं और हमेशा चमकते रहेंगे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा की। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने परमाणु परीक्षण किए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत एक परमाणु शक्ति है और हर तरफ से भारी विरोध के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा।"

वहीं, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर झारखंड विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, "उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अटल जी को इस देश का 'अजातशत्रु' (जिसका कोई दुश्मन न हो) कहा जा सकता है। उनका कोई दुश्मन नहीं था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने उनकी बहुत तारीफ की। अगर आज झारखंड राज्य के निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वे अटल बिहारी वाजपेयी हैं।"

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, "वे न केवल एक नेता के तौर पर बल्कि एक कवि के तौर पर भी जाने जाते थे। वे इतने लोकप्रिय नेता थे कि लोग उनके भाषण और विचार सुनने के लिए खुद चलकर या साइकिल से आते थे। राजनीति में कई नेता हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे समर्पित नेता, जो जीवनभर लोगों को एकजुट करने में विश्वास रखते थे।"

--आईएएनएस

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