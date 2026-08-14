पंजाब में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा चिंतित

चंडीगढ़, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य भाजपा प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, जिससे आम लोग, व्यापारी और कारोबारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

यहां जारी एक प्रेस बयान में ढिल्लों ने कहा कि राज्य भर में गोलीबारी, दिन-दहाड़े हत्या, लूटपाट और रंगदारी के लिए कॉल आने की घटनाएं लगभग रोजाना सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों और अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई बड़ा अपराध हुए बिना एक भी दिन नहीं बीतता।

राज्य भाजपा प्रमुख के अनुसार, डर का यह बिगड़ता माहौल न केवल आम नागरिकों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश की संभावनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार रघुबीर सिंह के घर के बाहर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए ढिल्लों ने कहा कि इसने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उन्होंने पूछा कि जब प्रमुख धार्मिक हस्तियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पंजाबी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?

राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी सरकार पर दिल्ली में अपने राजनीतिक नेतृत्व की खुशियों में व्यस्त रहते हुए राज्य की आंतरिक सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

ढिल्लों ने कहा कि पंजाब को खोखले विज्ञापनों और मौखिक आश्वासनों की जरूरत नहीं है, उसे कानून-व्यवस्था पर सख्त, निर्णायक और प्रभावी शासन की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल भाजपा सरकार ही राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा सकती है।

--आईएएनएस

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